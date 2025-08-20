Miercuri, plenul Senatului a votat împotriva propunerii de schimbare a legislatiei pentru pensiile speciale, cu 74 de voturi „pentru”, 4 „contra” și 7 abțineri.

Propunerea respinsă de senatori includea reducerea ratei de înlocuire a pensiei de la 80% la 65%, și accelerarea creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați, de la patru la șase luni pe an, până la atingerea vârstei de 65 de ani.

Proiectul fusese respins anterior și de Comisia de muncă și protecție socială, urmând ca, dacă ar fi fost aprobat, să fie supus procesului legislativ pentru pensiile magistraților, inițiat de Guvern.

Motivația plenului și opiniile exprimate

Senatoarea Nadia Cerva din SOS România a cerut retrimiterea proiectului la comisie, dar această propunere a fost respinsă de plen.

Potrivit discursurilor, proiectul nu a fost respins pentru că nu se dorește o soluție mai bună, ci pentru că este nevoie de consultare publică și că reglementări similare sunt elaborate și de Guvern.

Inițiatorii proiectului și alte proiecte legislative supuse dezbaterii

Proiectul, inițiat de Crin Antonescu, fusese preluat de senatorul PNL Cătălin Predoiu, deputatul PSD Marcel Ciolacu, deputatul UDMR Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian.

Senatul a analizat și alte proiecte legislative, printre care aprobarea OUG nr.40/2025 pentru gestionarea zonei costiere și a OUG nr.41/2025 pentru gestionarea investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

