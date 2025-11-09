Senatorul Paul Ciprian Pintea, reprezentant al formațiunii POT Sălaj, a fost oprit de polițiști în noaptea de 7 spre 8 noiembrie, după ce a fost surprins conducând un autoturism pe străzile municipiului Zalău, deși avea permisul de conducere suspendat.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, incidentul s-a produs în jurul orei 23:57. Polițiștii Serviciului Rutier, aflați în timpul serviciului, au observat un autoturism condus de un bărbat care nu a oprit la semnalul regulamentar al agenților. Conducătorul auto și-a continuat deplasarea, motiv pentru care echipajul de poliție a pornit în urmărirea acestuia.

La scurt timp, autoturismul a fost oprit, iar la volan a fost identificat un bărbat de 37 de ani din Zalău — senatorul Paul Pintea. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că dreptul său de a conduce era suspendat. Testarea cu aparatul etilotest a arătat un rezultat negativ.

Pentru fapta sa, polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere pe drumurile publice cu permisul suspendat, conform art. 335 alin. (2) din Codul Penal. Cazul va fi înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de senator a conducătorului auto.

În plus, Paul Pintea a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea semnalului de oprire al poliției, conform art. 31 din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Consecințele legale ale faptei

Pedeapsă penală: între 6 luni și 3 ani de închisoare sau amendă penală;

între 6 luni și 3 ani de închisoare sau amendă penală; Dosar penal obligatoriu: chiar și la prima abatere;

chiar și la prima abatere; Anularea permisului: în cazul unei condamnări definitive;

în cazul unei condamnări definitive; Posibilitatea de evitare a anulării: doar dacă instanța decide renunțarea la urmărirea penală, la aplicarea pedepsei sau amânarea acesteia.

Antecedente recente

Senatorul Pintea nu este la prima abatere de acest fel. În iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare pentru o faptă similară — conducerea unui autoturism cu permisul suspendat. Instanța l-a obligat și la 60 de zile de muncă în folosul comunității (la Primăria Zalău sau Spitalul Județean de Urgență Zalău) și la plata a 800 de lei cheltuieli judiciare. Decizia nu este definitivă, senatorul formulând apel. Termenul pentru pronunțarea hotărârii definitive este stabilit pentru 8 decembrie.

Tot în familia parlamentarului, fratele său, Dan Pintea, a fost implicat într-un alt incident rutier în luna septembrie, când a fost depistat conducând sub influența alcoolului, după ce a lovit mai multe mașini parcate la ieșirea din Zalău spre Hereclean. Acesta este cercetat penal și riscă până la cinci ani de închisoare.

Sursă: Monitorul de Sălaj – „Senatorul POT Pintea Paul, cercetat penal după ce a fost prins în trafic cu permisul suspendat”, publicat pe monitoruldesalaj.ro