Șeful NATO, „încrezător” că eforturile SUA în Ucraina pot aduce în cele din urmă pacea

Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat marți că este „încrezător” că eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina ar putea aduce pacea, în timp ce reprezentanții Washingtonului se aflau la Moscova pentru a-l întâlni pe președintele rus Vladimir Putin, notează AFP.

„Lucrăm cu toții pentru a aduce războiul împotriva Ucrainei la un sfârșit, cu o pace justă și durabilă. Salutăm eforturile continue conduse de Statele Unite pentru a transforma acest lucru în realitate”, a declarat Rutte jurnaliștilor.

Sunt încrezător că aceste eforturi susținute vor restabili, în cele din urmă, pacea în Europa.

Șeful alianței militare occidentale a afirmat că Kievul a demonstrat deja că este pregătit să „colaboreze” cu eforturile președintelui american Donald Trump.

Astăzi vom vedea dacă rușii sunt dispuși să se implice și ei. Acest lucru este testat acum, a spus el.

Miniștrii de externe NATO vor discuta miercuri, la Bruxelles, despre inițiativa americană de a opri luptele, însă secretarul de stat american Marco Rubio va lipsi de la reuniune — un gest extrem de neobișnuit.

Europa a fost în mare parte marginalizată de Washington, ceea ce a stârnit temeri printre susținătorii Ucrainei că Kievul ar putea fi obligat să accepte un acord favorabil Moscovei.

Rutte a insistat că se află în contact strâns cu Rubio și a subliniat să „nu se interpreteze nimic” din absența principalului diplomat american, care va trimite în schimb pe adjunctul său.

Membrii NATO au subliniat că nicio chestiune legată de alianță nu ar trebui discutată fără implicarea Europei, după ce Statele Unite au părut să aducă în discuție posibilitatea aderării Ucrainei la NATO.

Când vine vorba de elementele NATO ale unui acord pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei, acestea vor fi tratate separat, și, evident, vor include NATO, a spus Rutte.

El a precizat că ușa pentru aderarea Ucrainei la NATO rămâne deschisă, dar a subliniat că în prezent „nu există consens privind aderarea Ucrainei la NATO”.

Pe măsură ce Washingtonul își continuă eforturile, Rutte a afirmat că aliații NATO vor căuta să mențină sprijinul pentru Kiev, inclusiv prin achiziții de armament american.

De asemenea, el a spus că se așteaptă la noi anunțuri din partea aliaților europeni la reuniunea de la Bruxelles, care vor contribui la un program de achiziții de arme americane pentru Ucraina.

