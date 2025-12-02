Armata rusă a realizat în luna noiembrie cel mai semnificativ avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform unei analize efectuate luni de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), potrivit barrons.com.

Trupele ruse au ocupat astfel în noiembrie încă 701 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, al doilea cel mai mare avans după cel din noiembrie 2024, când au ocupat 725 de kilometri pătrați.

Armata rusă ocupă în prezent 19,3% din teritoriul Ucrainei, iar de la începutul anului în curs a ocupat circa 5.400 de kilometri pătrați, cu aproape 2.000 de kilometri pătrați mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, înaintarea trupelor ruse a continuat să încetinească în noiembrie în provincia estică Donețk, unde ocupă circa 81% din teritoriu și încearcă să finalizeze cucerirea orașului Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru armata ucraineană și care este epicentrul luptelor.

Progrese semnificative în noiembrie în regiunea sud-estică Zaporojie

În schimb, armata rusă a înregistrat cele mai mari progrese în noiembrie în regiunea sud-estică Zaporojie, unde a ocupat încă 272 de kilometri pătrați, la fel de mult ca în cele patru luni anterioare la un loc, reușind de asemenea să captureze circa 200 de kilometri pătrați în regiunea central-estică Dnipropetrovsk, unde trupele ruse nu pătrunseseră deloc de la începutul războiului și acum au extins acolo linia frontului.

Războiul început în februarie 2022 prin invazia rusă în Ucraina are în continuare caracterul unui conflict de uzură sângeros, în care ambele tabere suferă mari pierderi umane dificil de înlocuit, iar înaintarea progresivă a trupelor ruse este favorizată și de superioritatea lor numerică.

Încurajat de această înaintare și de situația tot mai dificilă a armatei ucrainene, președintele rus Vladimir Putin a răspuns unui proiect de plan de pace propus de președintele american Donald Trump cu solicitarea să fie recunoscută internațional suveranitatea rusă asupra Donbasului (provinciile Donețk și Lugansk, pe cea din urmă armata rusă controlând-o aproape complet) și peninsulei Crimeea. El a amenințat Ucraina că, dacă nu-și retrage trupele din teritoriile revendicate de Rusia, le va pierde oricum în urma luptelor.

