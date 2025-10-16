Șeful MI5, „frustrat” după prăbușirea cazului de spionaj chinez: „China rămâne o amenințare zilnică pentru securitatea Marii Britanii”

Directorul general al MI5, Sir Ken McCallum, a declarat că agenții statului chinez reprezintă o amenințare constantă la adresa securității naționale a Regatului Unit și că serviciul britanic de informații a fost nevoit, chiar în ultima săptămână, să intervină pentru a contracara activități de spionaj desfășurate de Beijing.

Într-un discurs public, McCallum a recunoscut că este „frustrant atunci când procesele se prăbușesc”, făcând referire la recenta închidere a unui caz de spionaj presupus în favoarea Chinei. Cazul fusese abandonat de Crown Prosecution Service (CPS) luna trecută, pe motiv că probele nu demonstrau că acțiunile Chinei reprezentau o amenințare directă la adresa securității naționale britanice.

Totuși, noi documente publicate miercuri — inclusiv declarații ale adjunctului consilierului pentru securitate națională, Matthew Collins — arată contrariul: China desfășoară operațiuni de spionaj „pe scară largă” împotriva Regatului Unit și constituie „cea mai mare amenințare statală la adresa securității economice britanice”.

Sir Ken McCallum l-a descris pe Collins drept „un profesionist integru și de mare calitate”, subliniind că MI5 continuă să monitorizeze atent activitățile chineze. „Regatul Unit trebuie să se apere ferm împotriva amenințărilor, dar și să valorifice oportunitățile care servesc intereselor sale naționale”, a adăugat el.

CITEȘTE ȘI – Papa Leon al XIV-lea critică folosirea foametei ca armă. Suveranul Pontif vrea eradicarea ei până în 2030

Controverse politice la Londra

Decizia de a abandona cazul a declanșat o furtună politică la Londra. Conservatorii acuză guvernul laburist condus de Sir Keir Starmer că ar fi permis colapsul procesului pentru a evita tensiuni economice cu Beijingul. Într-o scrisoare adresată premierului, lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a acuzat executivul că „a subminat securitatea națională a Marii Britanii” din slăbiciune în fața Chinei.

Downing Street a respins acuzațiile, afirmând că ar fi fost „absurd” ca premierul să intervină într-o chestiune penală aflată în competența CPS.

Șeful CPS, Stephen Parkinson, a declarat în fața parlamentarilor că dosarul era „cu 5% sub nivelul de probă necesar” pentru a fi trimis în instanță, însă mai mulți deputați au contestat această evaluare, cerând explicații suplimentare.

Acuzațiile și contextul

Cazul îi viza pe Christopher Cash (30 de ani), fost cercetător parlamentar, și pe Christopher Berry (33 de ani), academic, acuzați că ar fi colaborat cu un oficial de rang înalt al Partidului Comunist Chinez, membru al Comisiei Naționale de Securitate condusă de președintele Xi Jinping.

Ambii bărbați neagă orice implicare în activități de spionaj. Într-o declarație publică, Cash a spus că a fost pus „într-o situație imposibilă”, neavând „șansa unui proces public pentru a-și demonstra nevinovăția”.

China a reacționat previzibil prin vocea purtătorului de cuvânt Lin Jian, care a respins acuzațiile și a denunțat „poveștile fabricate despre spionajul chinez”.

Între timp, comisia parlamentară britanică pentru strategia de securitate națională, condusă de deputatul laburist Matt Western, a anunțat deschiderea unei anchete parlamentare pentru a clarifica motivele prăbușirii cazului și posibilele implicații asupra politicii de securitate a Regatului Unit față de China.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.