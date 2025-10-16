Papa Leon al XIV-lea a criticat transformarea foametei într-o armă și a lansat un apel la voință politică pentru a atinge obiectivul eradicării foametei din Agenda 2030 în cadrul unei alocuțiuni rostite cu ocazia ceremoniei dedicate Zilei Mondiale a Alimentației, desfășurată joi la sediul din Roma al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, transmite ANSA.

‘Scenariile conflictelor curente au dus la reapariția folosirii hranei ca armă de război’, a susținut suveranul pontif. ‘Consensul exprimat de state conform căruia înfometarea deliberată, precum și stoparea intenționată a accesului la hrană pentru comunități sau întregi popoare, sunt considerate crime de război pare să-și piardă din ce în ce mai mult însemnătatea. Legile umanitare internaționale interzic, fără excepție, atacarea civililor și a bunurilor esențiale pentru supraviețuirea populațiilor. Cu durere, suntem martorii folosirii continue a acestei strategii crude care condamnă bărbați, femei și copii la înfometare. Nu mai putem continua așa, este necesar să găsim o soluție la acest scandal’, a adăugat Papa Leon.

Apoi, vorbind în general despre flagelul foametei, Leon a spus că este necesar ‘să se mobilizeze toate energiile disponibile, în spirit de solidaritate, astfel încât nimeni din lume să nu ducă lipsă de hrana necesară, atât cantitativ, cât și calitativ’.

‘În acest fel, se va pune capăt unei situații care neagă demnitatea umană, subminează dezvoltarea dezirabilă, obligă pe nedrept mulțimi de oameni să-și abandoneze locuințele și împiedică înțelegerea între popoare’, a mai spus el. ‘Cu cinci ani până la finalizarea Agendei 2030, trebuie să ne reamintim cu tărie că atingerea obiectivului Zero Foamete va fi posibilă doar dacă există o voință reală în acest sens, nu doar declarații solemne’, a avertizat suveranul pontif.

