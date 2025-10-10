Șefa Uniunii Europene va ridica problema acuzațiilor de spionaj în discuția cu un înalt oficial maghiar

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va ridica problema acuzațiilor potrivit cărora Budapesta ar fi încercat să spioneze procesul decizional al Uniunii Europene, într-o discuție cu comisarul ungar Oliver Varhelyi, despre care se spune că ar fi implicat în acest scandal, a anunțat vineri Bruxelles-ul, notează AFP.

Varhelyi, care face parte în prezent din echipa executivă de top a Ursulei von der Leyen, se află sub o presiune tot mai mare, după ce o anchetă internațională a presei a dezvăluit că Budapesta ar fi încercat să recruteze informatori în cadrul instituțiilor europene, pe vremea când acesta era ambasadorul Ungariei la Bruxelles.

Președinta von der Leyen intenționează, în mod evident, să abordeze această chestiune și să o discute direct cu comisarul Varhelyi, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate în capitala Belgiei.

Această discuție va avea loc „cât mai curând posibil”, a adăugat ea.

Joi, Comisia a anunțat că va crea un „grup intern” de investigație pentru a examina acuzațiile.

Publicația de investigație maghiară Direkt36 a relatat că serviciile de informații ale Ungariei ar fi dezvoltat o rețea de spionaj la Bruxelles între 2012 și 2018, citând oficiali maghiari din cadrul instituțiilor UE și alte surse familiare cu operațiunea.

Potrivit investigației, spionii ungari care încercau să recruteze funcționari europeni operau sub acoperire diplomatică în cadrul Reprezentanței Permanente a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană — structură condusă, la acea vreme, chiar de Oliver Varhelyi.

Schema părea să fie concepută în principal pentru a-l avantaja pe premierul ungar Viktor Orban, care se află adesea în conflict cu Uniunea Europeană și cu liderii celorlalte state membre, conform raportului.

Guvernul de la Budapesta a respins acuzațiile, calificându-le drept „o campanie de discreditare orchestrată de servicii de informații străine”.

Vineri, organizația anticorupție Transparency International a cerut Parlamentului European, „în calitate de singur organism ales direct al UE”, să lanseze propria anchetă privind acest caz.

Dacă aceste acuzații rușinoase se confirmă, faptul că Ungaria ar fi încercat să spioneze chiar Uniunea Europeană demonstrează încă o dată disprețul flagrant al lui Viktor Orban față de statul de drept în cadrul Uniunii, a declarat Nick Aiossa, directorul pentru UE al Transparency International.

Ancheta a fost realizată în colaborare între Direkt36, cotidianul belgian De Tijd, platforma germană Paper Trail Media, ziarul austriac Der Standard și revista Der Spiegel.

Premierul naționalist Viktor Orban se află în conflict cu Bruxelles-ul încă din 2010, de la revenirea sa la putere, din cauza criticismului UE privind subminarea instituțiilor democratice și a poziției sale externe considerate divizive.

În prezent, Oliver Varhelyi deține funcția de comisar european pentru sănătate și bunăstarea animalelor.

