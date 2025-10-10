După doi ani de război sângeros în Fâșia Gaza, Guvernul Israelului a aprobat, joi seară, acordul de armistițiu cu Hamas și planul pentru eliberarea ostaticilor.

Potrivit oficialilor israelieni, încetarea focului urmează să intre în vigoare vineri noapte, marcând un moment istoric în cel mai lung și violent conflict recent din Orientul Mijlociu.

Conform acordului, Hamas va elibera toți deținuții în viață în schimbul unui număr semnificativ de prizonieri palestinieni, în timp ce armata israeliană va începe o retragere parțială din teritoriul palestinian.

Trump: „Ostaticii vor fi acasă luni sau marți”

Negocierile au fost susținute activ de președintele american Donald Trump, care a confirmat progresul și a anunțat că eliberarea ostaticilor ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.

„Am obținut eliberarea tuturor ostaticilor rămași, iar aceștia ar trebui să fie eliberați luni sau marți. Procesul de eliberare este unul complicat. Aș prefera să nu spun ce trebuie făcut pentru a-i recupera. Sunt locuri în care nu ți-ai dori să fii, dar îi vom aduce înapoi – luni sau marți – și va fi o zi a bucuriei. Voi încerca să fac o vizită acolo. Vom încerca să ajungem acolo”, a declarat Donald Trump, citat de presa internațională.

La ședința de joi a cabinetului israelian, la care s-a validat acordul, au participat Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american în Orientul Mijlociu, și Jared Kushner, ginerele lui Trump.

Prima fază a planului: 20 de ostatici eliberați și 250 de prizonieri palestinieni grațiați

Conform primei etape a planului de pace propus de administrația Trump, în termen de 72 de ore de la intrarea în vigoare a armistițiului vor fi eliberați 20 de ostatici în viață și repatriate rămășițele pământești ale celor 28 de persoane decedate.

În schimb, Israelul va elibera 250 de deținuți palestinieni și 1.700 de persoane arestate în Gaza.

Totodată, forțele israeliene vor retragere parțial din pozițiile cheie, pentru a permite accesul convoaielor umanitare în enclava devastată de conflict.

Hamas anunță sfârșitul războiului

De partea cealaltă, reprezentanții grupării Hamas au confirmat încheierea ostilităților.

„Am primit asigurări din partea fraţilor mediatori şi a administraţiei americane, care confirmă că războiul s-a terminat definitiv”, a declarat Khalil al-Hayya, negociatorul-şef al organizației islamiste.

Urmează negocieri pentru viitorul Fâșiei Gaza

Acordul prezentat de administrația Trump cuprinde 20 de puncte, însă etapele următoare nu au fost încă discutate.

Printre acestea se află stabilirea modului de guvernare al Fâșiei Gaza și definirea statutului viitor al Hamas, o chestiune care rămâne extrem de sensibilă în contextul reconstrucției regiunii.

Președintele Trump urmează să efectueze o vizită oficială în Egipt, unde este planificată semnarea formală a armistițiului, în prezența mediatorilor regionali și a reprezentanților ONU.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.