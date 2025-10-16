Șefa Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță-Radu, audiată la DNA într-un dosar de corupție

De către

Comandantul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, a fost adusă joi la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru a fi audiată într-un dosar care vizează suspiciuni de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Potrivit acelorași surse, ancheta privește presupuse nereguli legate de plata unor drepturi salariale acordate angajaților spitalului implicați într-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la peste 8 milioane de lei.

Percheziții în București și Ilfov

DNA a anunțat, printr-un comunicat de presă, că procurorii militari din cadrul Serviciului specializat în investigarea infracțiunilor de corupție comise de militari au efectuat, joi, 19 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov.

Printre locațiile vizate se află un birou dintr-o instituție publică, restul adreselor fiind domiciliile unor persoane fizice. Ancheta vizează fapte comise în perioada 2020 – 2023 de către cadre medicale militare, fiind suspectate infracțiuni asimilate corupției.

CITEȘTE ȘI – Primarul din Sinaia scapă de arestul la domiciliu. Tribunalul București a constatat nulitatea cererii DNA

Cercetări în desfășurare

Reprezentanții DNA au precizat că acțiunea are loc după obținerea tuturor autorizațiilor legale din partea instanței competente. Procurorii urmează să stabilească rolul exact al fiecărei persoane implicate și modul în care au fost direcționate fondurile europene destinate proiectului vizat.

Florentina Ioniță-Radu, una dintre cele mai cunoscute figuri din sistemul medical militar românesc, conduce Spitalul Militar Central din 2014 și a fost decorată de-a lungul carierei pentru activitatea sa în domeniul medical și în structurile armatei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.