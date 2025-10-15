Vlad Oprea a fost plasat sub control judiciar în ianuarie 2025, fiind acuzat de fapte de corupție

Tribunalul București a decis că măsura arestului la domiciliu aplicată primarului din Sinaia, Vlad Oprea, va înceta pe 17 octombrie, după ce judecătorii au constatat nulitatea absolută a cererii DNA de prelungire a acesteia. Decizia nu este definitivă, iar procurorii pot contesta hotărârea, în termen de 48 de ore.

Potrivit instanței, măsura încetează „de drept” la expirarea termenului stabilit anterior, conform articolului 241, alineatul 1, litera a din Codul de procedură penală.

Vlad Oprea a fost plasat sub control judiciar în ianuarie 2025, fiind acuzat de fapte de corupție. Printre interdicțiile impuse s-au numărat cea de a exercita funcția de primar și de a comunica, direct sau indirect, cu martorii din dosar.

În luna mai, edilul a fost arestat preventiv, după ce anchetatorii au susținut că acesta a încălcat condițiile controlului judiciar. DNA afirmă că, pe 4 și 13 martie 2025, primarul s-a întâlnit cu viceprimarul din Sinaia, care îi preluase atribuțiile, în camera tehnică a unui hotel din stațiune.

Conform procurorilor, întâlnirile, înregistrate de anchetatori, ar fi avut ca scop exercitarea indirectă a funcției de primar. Vlad Oprea i-ar fi dat viceprimarului instrucțiuni, privind relația cu Consiliul Local, bugetul orașului și activitatea unor servicii publice.

DNA îl acuză pe edil că, în perioada în care se afla sub control judiciar, a continuat să intervină în decizii administrative, inclusiv în chestiuni legate de gestionarea terenurilor Primăriei Sinaia, relațiile contractuale cu furnizorii de utilități și suspendarea unor angajați.

Primarul este urmărit penal pentru multiple infracțiuni, printre care luare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu, fals în declarații de avere, spălare de bani și executarea ilegală a unor lucrări de construcție. Procurorii susțin că faptele ar fi fost comise în exercitarea funcției de primar și ar fi vizat obținerea de beneficii necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane.

