Secvență de poveste în preliminariile Mondialului! Lituanianul Ignas Sargiunas a înscris 9 puncte în 10 secunde și a adus o victorie miraculoasă

Trei coșuri de 3 puncte în ultimele 10 secunde au rescris istoria baschetului european: „E foarte greu să vorbesc acum”

Ignas Sargiunas (26 de ani), jucătorul lui Rytas Vilnius, a oferit una dintre cele mai spectaculoase secvențe din istoria baschetului modern. Lituanianul a reușit trei coșuri consecutive de 3 puncte în doar 10 secunde, aducând victoria echipei sale naționale, 89-88 cu Marea Britanie, în preliminariile Campionatului Mondial din 2027.

Partida disputată la Copper Box Arena din Londra a fost una electrizantă. Britanicii, deși cu doar 10 jucători disponibili, au condus aproape 33 de minute și păreau siguri de o victorie uriașă, după ce Akwasi Yeboah a dus scorul la 87-80 cu doar 15 secunde rămase.

A urmat însă un final incredibil, în care Sargiunas a transformat meciul într-un moment istoric.

9 puncte în 10 secunde – performanță istorică

Cu 9,8 secunde rămase, Sargiunas a înscris prima „triplă” și a redus diferența la 87-83. După ce Myles Hesson a ratat una dintre aruncările libere, lituanianul a lovit din nou de la distanță, ducând scorul la 88-86.

În ultimele secunde, Marea Britanie a repus mingea greșit, iar Sargiunas a interceptat, a driblat până în jumătatea adversă și a aruncat din nou de la distanță, transformând un coș spectaculos în ultima secundă. Lituania a câștigat cu 89-88, spre delirul fanilor.

„Am câștigat. A fost incredibil, nu ne-am dat bătuți. Evident că e și noroc, dar e minunat că am reușit. E foarte greu să vorbesc acum”, a spus Sargiunas, vizibil emoționat, pentru basketnews.lt.

„Fac ce pot și cred în mine. Cineva trebuia să înscrie acele aruncări. S-a întâmplat să fiu eu astăzi”, a adăugat eroul Lituaniei.

Comparat cu legendele Reggie Miller și Tracy McGrady

Performanța lituanianului a fost comparată cu momentele celebre ale lui Reggie Miller (8 puncte în 8,9 secunde, în 1995) și Tracy McGrady (13 puncte în 35 de secunde, în 2004).

Sargiunas a încheiat meciul cu 27 de puncte, 4 intercepții, 2 recuperări și un indice al eficienței de +24.

Următorul meci: derby cu Italia

Pentru Lituania urmează duelul cu Italia, pe 30 noiembrie, de la ora 18:30, în etapa a doua a preliminariilor.

