5.7 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSportBaschetSecvență de poveste în preliminariile Mondialului! Lituanianul Ignas Sargiunas a înscris 9...

Secvență de poveste în preliminariile Mondialului! Lituanianul Ignas Sargiunas a înscris 9 puncte în 10 secunde și a adus o victorie miraculoasă

BaschetȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
united kingdom v lithuania: group d fiba world cup european qualifier
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 27: Ignas Sargiunas of Lithuania drives to the basket during the FIBA World Cup Group D Qualifiers between United Kingdom and Lithuania at Copper Box Arena on November 27, 2025 in London, England. (Photo by Josh Nesden/FIBA via Getty Images)

Trei coșuri de 3 puncte în ultimele 10 secunde au rescris istoria baschetului european: „E foarte greu să vorbesc acum”

Ignas Sargiunas (26 de ani), jucătorul lui Rytas Vilnius, a oferit una dintre cele mai spectaculoase secvențe din istoria baschetului modern. Lituanianul a reușit trei coșuri consecutive de 3 puncte în doar 10 secunde, aducând victoria echipei sale naționale, 89-88 cu Marea Britanie, în preliminariile Campionatului Mondial din 2027.

Partida disputată la Copper Box Arena din Londra a fost una electrizantă. Britanicii, deși cu doar 10 jucători disponibili, au condus aproape 33 de minute și păreau siguri de o victorie uriașă, după ce Akwasi Yeboah a dus scorul la 87-80 cu doar 15 secunde rămase.

A urmat însă un final incredibil, în care Sargiunas a transformat meciul într-un moment istoric.

9 puncte în 10 secunde – performanță istorică

Cu 9,8 secunde rămase, Sargiunas a înscris prima „triplă” și a redus diferența la 87-83. După ce Myles Hesson a ratat una dintre aruncările libere, lituanianul a lovit din nou de la distanță, ducând scorul la 88-86.

În ultimele secunde, Marea Britanie a repus mingea greșit, iar Sargiunas a interceptat, a driblat până în jumătatea adversă și a aruncat din nou de la distanță, transformând un coș spectaculos în ultima secundă. Lituania a câștigat cu 89-88, spre delirul fanilor.

„Am câștigat. A fost incredibil, nu ne-am dat bătuți. Evident că e și noroc, dar e minunat că am reușit. E foarte greu să vorbesc acum”, a spus Sargiunas, vizibil emoționat, pentru basketnews.lt.

„Fac ce pot și cred în mine. Cineva trebuia să înscrie acele aruncări. S-a întâmplat să fiu eu astăzi”, a adăugat eroul Lituaniei.

Comparat cu legendele Reggie Miller și Tracy McGrady

Performanța lituanianului a fost comparată cu momentele celebre ale lui Reggie Miller (8 puncte în 8,9 secunde, în 1995) și Tracy McGrady (13 puncte în 35 de secunde, în 2004).

Sargiunas a încheiat meciul cu 27 de puncte, 4 intercepții, 2 recuperări și un indice al eficienței de +24.

Următorul meci: derby cu Italia

Pentru Lituania urmează duelul cu Italia, pe 30 noiembrie, de la ora 18:30, în etapa a doua a preliminariilor.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Reacții politice după demisia ministrului Apărării. Cine preia interimatul și ce spun liderii USR

Politică Narcis Rosioru - 1
Demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a generat reacții rapide pe scena politică. Președintele USR, Dominic Fritz, i-a transmis un mesaj public de apreciere, mulțumindu-i...

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat pe fondul scandalului privind studiile sale

Politică Narcis Rosioru - 0
Ionuț Moșteanu a anunțat vineri că renunță la funcția de ministru al Apărării Naționale, în contextul controverselor apărute recent legate de studiile sale.„Mi-am depus...

Bolojan cere reformă în sistemele de pensii: „Trebuie luate măsuri pentru a evita posibilităţile de pensionare anticipată nejustificată”

Politică Narcis Rosioru - 0
Ilie Bolojan a declarat joi că Executivul trebuie să intervină ferm pentru a elimina opțiunile de pensionare anticipată care nu au o fundamentare reală.Totodată,...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.