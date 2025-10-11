Sebastien Lecornu admite revizuirea reformei pensiilor, dar în mod realist

Sebastien Lecornu, numit vineri prim-ministru al Franței pentru a doua oară, după ce a demisionat în urmă cu doar cinci zile, și-a exprimat sâmbătă deschiderea față de revizuirea reformei pensiilor din 2023, care crește vârsta minimă de pensionare de la 62 la 64 de ani și a cărei suspendare este cerută de Partidul Socialist (PS), potrivit AFP.

”Vom avea ocazia să revenim asupra acestui subiect (reforma pensiilor – n.r.). Cred că orice dezbatere este posibilă, atât timp cât se desfășoară într-un context real și realist, ținând cont de aspectele bugetare”, a declarat Lecornu sâmbătă.

Prim-ministrul francez a făcut aceste remarci de la o secție de poliție din L’Hay-les-Roses (în afara Parisului), în prima sa vizită oficială de la a doua numire în funcția de șef al guvernului francez.

Partidul Socialist, al cărui sprijin este crucial pentru ca executivul lui Lecornu să nu fie înlăturat în urma unei moțiuni de cenzură deja anunțate, în Adunarea Națională, a cerut o suspendare ”imediată și completă” a reformei pentru a nu sprijini moțiunea, susținută de restul stângii și de extrema dreaptă a Marinei Le Pen.

Prim-ministrul francez nu a dat niciun indiciu despre echipa sa ministerială, care, în teorie, ar trebui să fie pregătită pentru Consiliul de Miniștri de luni, cu scopul de a respecta calendarul de prezentare a bugetului pe 2026.

Lecornu vrea ca executivul francez să reflecte componența Adunării Naționale

Totuși, Lecornu a declarat sâmbătă că viitorul guvern francez va trebui să reflecte componența Adunării Naționale.

”Avem nevoie de un guvern care să reflecte realitatea parlamentului, dar să nu fie ținut ostatic de interese partizane”, a declarat el, citat de Reuters.

Ceea ce se știe este că Bruno Retailleau, actualul ministru de interne și liderul republicanilor conservatori (LR), va fi înlăturat din guvern, iar participarea partenerilor centriști din partidul Horizontes al fostului prim-ministru Edouard Philippe este incertă.

Spre deosebire de socialiști, LR și Horizontes cer menținerea reformei pensiilor, considerând-o esențială pentru redresarea finanțelor publice ale Franței, aflate deja într-o stare foarte proastă.

Decizia președintelui Emmanuel Macron de a-l numi din nou pe Lecornu – de neînțeles pentru mulți francezi – a generat un val de critici din partea majorității partidelor.

Lecornu însuși a răspuns criticilor și a afirmat că ceea ce ”este ridicol este spectacolul pe care îl oferă întreaga clasă politică” a țării.

