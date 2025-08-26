Guvernul minoritar al Franței, condus de prim-ministrul François Bayrou, se află într-un risc major de destabilizare, după ce acesta a convocat un vot de încredere legat de un pachet de măsuri fiscale și reduceri bugetare extrem de contestate.

Într-o declarație plină de angajament, premierul Franței, François Bayrou a spus:

„Când casa arde sau când ești pe punctul de a te scufunda, trebuie să recunoști situația”.

Acesta a adăugat:

„Nu voi lăsa țara noastră să se scufunde în acest risc, pentru că este în joc libertatea noastră”.

Decizia a fost luată cu doar două zile înainte de greva generală programată pentru 10 septembrie și cu două săptămâni înainte de reluarea oficială a sesiunii parlamentare.

Guvernul își asumă să treacă prin procesul legislativ un buget drastic pentru anul următor.

François Bayrou, planuri riscante pentru salvarea guvernului

Pentru a putea supraviețui, Bayrou are nevoie ca partidele socialiste și cele din opoziție să susțină în favoarea sa, însă liderul socialiștilor, Olivier Faure, a spus categoric că „este evident de neconceput ca socialiștii să voteze în favoarea prim-ministrului”.

Un consilier guvernamental, sub protecția anonimatului, a avertizat că, în lipsa unor măsuri ferme, Franța riscă să fie supusă supravegherii FMI sau Troicii, trio-ul de instituții care a impus măsurile de austeritate din timpul crizei zonei euro.

Deciziile de austeritate și măsurile bugetare ar putea atrage Franța în pragul unei crize

Criticile din opoziție au fost dure, unele partide promițând că vor cere demiterea lui Bayrou dacă nu va ajusta planurile de austeritate precum reducerea zilelor de sărbătoare națională.

Reprezentanții administrației susțin că președintele Emmanuel Macron a aprobat, în secret, măsurile, după ce a fost informat săptămâna trecută, însă ministrii au fost anunțați abia cu câteva minute înaintea anunțului oficial.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.