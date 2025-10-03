Seară de coșmar pentru FCSB și Craiova! România a coborât în clasamentul UEFA

Înfrângerile echipelor românești au dus campionatul în spatele Croației, iar Ungaria se apropie periculos.

România a avut o săptămână nefastă în competițiile europene. Înfrângerile suferite de FCSB (0-2 cu Young Boys) și Universitatea Craiova (0-2 cu Rakow) au făcut ca zestrea de puncte a campionatului să rămână neschimbată, la 23.250. Acest lucru a permis Croației să treacă peste țara noastră în clasamentul coeficienților UEFA.

Croații au profitat de victoria lui Dinamo Zagreb în Europa League, 3-1 cu Maccabi Tel Aviv, care le-a adus 0.5 puncte, ridicând coeficientul total la 23.625. Deși Rijeka a pierdut în Conference League, 0-1 cu Noah, rezultatele sunt suficiente pentru ca liga croată să depășească România.

Ungaria, reprezentată doar de Ferencvaros în Europa League, a obținut la rândul ei 0.5 puncte prin victoria cu 1-0 în fața lui Genk. Astfel, maghiarii au ajuns foarte aproape de România, la doar 0.125 puncte distanță.

Ce urmează în lupta pentru locul 21 în clasamentul UEFA

România începuse săptămâna pe poziția 21, pe care o câștigase datorită rezultatelor bune din preliminarii. Totuși, lupta pentru acest loc rămâne strânsă, cu nu mai puțin de cinci ligi implicate.

În prezent, Croația și Ungaria pun presiune directă, în timp ce alte campionate urmăresc din apropiere. Fiecare victorie la nivel de grupe aduce două puncte, împărțite la numărul de echipe aflate în competiție. În cazul României, cu două echipe rămase, fiecare succes valorează 1 punct, în timp ce pentru Croația (tot două echipe) sau Ungaria (o singură echipă) ecuația este diferită și poate genera rapid modificări în clasament.

Un alt detaliu important este că nu doar victoriile individuale contează, ci și pozițiile finale ale echipelor din grupe. Primele 24 de locuri aduc puncte suplimentare, aspect care ar putea cântări decisiv la finalul sezonului.

De ce este esențială poziția României în clasamentul coeficienților UEFA? Pentru că ligile aflate între locurile 16 și 24 își trimit campioanele direct în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Asta ar însemna pentru campioana internă o șansă mai bună de calificare și o presiune redusă în primele faze ale competiției, spre deosebire de situația actuală, în care echipele românești încep mereu din turul întâi preliminar.

