Sean „Diddy” Combs trimite un avertisment legal Netflix înainte de lansarea docuseriei produse de 50 Cent

Lifestyle
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
P Diddy arestat
Producătorul și muzicianul american Sean "Diddy" Combs pozează cu premiul Global Icon în camera de presă în timpul MTV Video Music Awards, la Prudential Center, în Newark, New Jersey, pe 12 septembrie 2023. Combs – mogulul rap a cărui stea a apus după un val de procese privind trafic de persoane și agresiuni sexuale împotriva sa – a fost arestat în Manhattan în seara zilei de 16 septembrie 2024, conform mai multor publicații de știri din SUA. Arestarea bărbatului de 54 de ani urmează unui rechizitoriu al marelui juriu, iar acuzațiile nu sunt imediat clare, a relatat *The New York Times*, citând o persoană familiarizată cu rechizitoriul. (Fotografie de ANGELA WEISS / AFP)

Pe marginea lansării mult așteptate a docuseriei „Sean Combs: The Reckoning” pe Netflix, avocații mogulului Sean “Diddy” Combs au trimis gigantului de streaming o scrisoare de încetare și desistare, cerând ca producția să nu fie difuzată. Docuseria este produsă de fostul său rival Curtis “50 Cent” Jackson, intensificând conflictul dintre cei doi.

Potrivit unei declarații oferite CNN de către purtătorul de cuvânt al lui Combs, Netflix ar fi folosit „imagini furate, neautorizate pentru difuzare”, caracterizând proiectul drept un „material rușinos menit să îl denigreze”. Materialul video la care face referire echipa lui Combs apare și în trailerul oficial al docuseriei, lansat luni dimineață.

„Trebuie să găsim pe cineva care să colaboreze cu noi, cineva care a lucrat în cele mai murdare afaceri,” spune Combs în trailer. „Pierdem.” Potrivit purtătorului de cuvânt Juda Engelmayer, Combs a filmat continuu propria viață de zeci de ani pentru a realiza un documentar propriu. Imaginile din trailer, realizate șase zile înainte de arestarea lui Combs în septembrie 2024, fac parte din acest proiect personal.

„Sean își făcea propriul documentar încă de la 19 ani. Aceste imagini au fost comandate ca parte a acestui proiect,” a explicat Engelmayer. Echipa lui Combs nu a avut acces la docuseria Netflix înainte de difuzare, și nici Netflix, nici Jackson nu le-au oferit un screener, a adăugat acesta.

În replică, regizoarea docuseriei, Alexandra Stapleton, a declarat pentru CNN că echipa a obținut imaginile legal și deține toate drepturile necesare.

„Am făcut tot posibilul pentru a păstra confidențială identitatea realizatorului. Sean Combs și-a filmat viața obsesiv de zeci de ani. Am contactat de mai multe ori echipa legală a lui Combs pentru un interviu sau comentariu, dar nu am primit răspuns,” a spus Stapleton.

Avocații lui Combs avertizează că, în lipsa respectării cererii, vor lua măsuri legale suplimentare împotriva Netflix. Combs a mai dat în judecată NBCUniversal pentru 100 de milioane de dolari pentru un alt documentar difuzat pe Peacock, „Diddy: The Making of a Bad Boy”.

Echipa sa susține că Netflix și CEO-ul Ted Sarandos erau conștienți că Combs „a adunat imagini încă de la 19 ani pentru a-și spune propria poveste” și că utilizarea acestor materiale de către Netflix este „profund incorectă și ilegală”.

Conflictul devine și mai tensionat prin faptul că documentarul a fost realizat în colaborare cu 50 Cent, pe care Combs îl consideră „un vechi adversar cu o vendetă personală, care l-a denigrat prea mult timp”.

În timp ce procesul legal se desfășoară, Jackson continuă să facă comentarii ironice pe social media despre Combs. Mogulul este în prezent în apel după ce a fost condamnat la 50 de luni de închisoare pentru două acuzații de transport pentru a se angaja în prostituție, fiind achitat de alte acuzații mai grave de trafic sexual și racketeering.

