Sea Diddy Combs a fost arestat, acuzațiile urmează a fi transmise publicului în cursul zilei de azi

Acuzațiile împotriva lui Sean ‘Diddy’ Combs urmează să fie dezvăluite după arestarea de azi.

Detaliile acuzațiilor împotriva super-starului rapper Sean „Diddy” Combs urmează să fie dezvăluite marți, a anunțat procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, după arestarea mogulului muzical în Manhattan.

Mogulul rap este ținta mai multor procese civile care îl descriu ca un prădător sexual violent care a folosit alcoolul și drogurile pentru a-și subjugă victimele.

Combs, în vârstă de 54 de ani, a fost arestat luni de agenți federali care acționau pe baza unui rechizitoriu sigilat, depus de Districtul de Sud din New York.

„Ne așteptăm să solicităm desecretizarea rechizitoriului dimineață și vom oferi mai multe detalii la acel moment”, a declarat procurorul Damian Williams într-un comunicat luni seara.

Williams nu a oferit alte detalii despre acuzații, însă Marc Agnifilo, un avocat al lui Combs, a declarat pentru The New York Times că rapperul ar fi acuzat de infracțiuni precum extorcarea și traficul de persoane.

Agnifilo a precizat într-o declarație oferită pentru AFP că Combs s-a mutat voluntar la New York, anticipând că va fi acuzat.

„Suntem dezamăgiți de decizia de a continua ceea ce considerăm a fi o urmărire penală nedreaptă a domnului Combs de către Biroul Procurorului SUA”, se arată în declarație.

Agnifilo a adăugat că Combs este „cooperant în cadrul acestei investigații” și „așteaptă cu nerăbdare să-și dovedească nevinovăția în instanță”.

Reședințele de lux ale rapperului din Miami și Los Angeles au fost percheziționate de agenți federali în martie, într-o operațiune bicoastală puternic mediatizată, ceea ce a sugerat că o investigație federală și un potențial caz penal se formau împotriva lui Combs.

Proces de proporții

Puternica figură din industria muzicală, cunoscută sub diverse nume, inclusiv Puff Daddy și P Diddy, a fost larg creditat ca fiind cheia în evoluția hip-hop-ului, de la străzi la cluburi exclusiviste.

Combs a acumulat o avere vastă de-a lungul decadelor, în mare parte datorită afacerilor sale în industria alcoolului.

Cu toate acestea, în ciuda eforturilor sale de a cultiva imaginea unui magnat al petrecerilor și al afacerilor, o serie de procese îl descriu pe Combs ca fiind un om violent, care și-a folosit celebritatea pentru a ataca femei.

Artistul a negat toate acuzațiile împotriva sa.

Combs nu are condamnări majore, dar a fost de mult timp urmărit de acuzații de agresiune fizică, datând încă din anii ’90.

Valul de acuzații a început la sfârșitul anului trecut, după ce cântăreața Cassie, al cărei nume real este Casandra Ventura, a susținut că Combs a supus-o la peste un deceniu de coerciție prin forță fizică și droguri, precum și la un viol în 2018.

Cei doi s-au întâlnit când Ventura avea 19 ani și Combs 37, după ce el a semnat un contract cu ea la casa sa de discuri și au început o relație romantică.

Procesul de răsunet a fost soluționat rapid în afara instanței, dar o serie de alte acuzații de agresiune sexuală au urmat – inclusiv una în decembrie, când o femeie a susținut că a fost violată în grup de Combs și alții când avea 17 ani.

În luna mai, au apărut imagini video dintr-o cameră de supraveghere, care îl arătau pe Combs agresând-o fizic pe iubita sa de atunci, Ventura, confirmând acuzațiile pe care ea le-a făcut în procesul deja soluționat.

Faimă globală cu o umbră întunecată

Născut Sean John Combs pe 4 noiembrie 1969, în Harlem, artistul a intrat în industrie ca stagiar în 1990 la Uptown Records, unde a ajuns să devină director de talente.

Și-a câștigat reputația de organizator de petreceri, un aspect central al imaginii sale pe măsură ce faima sa a crescut.

În 1991, a promovat un meci de baschet cu celebrități și un concert la City College of New York, eveniment care s-a soldat cu moartea a nouă persoane în urma unei busculade.

Evenimentul a fost supraaglomerat cu mii de persoane și a rezultat într-o serie de procese, Combs fiind acuzat de angajarea unei securități inadecvate.

A fost concediat de la Uptown și și-a fondat propria casă de discuri, Bad Boy Records.

Astfel a început ascensiunea rapidă spre vârful hip-hop-ului de pe Coasta de Est, alături de discipolul său, regretatul The Notorious B.I.G.

Combs s-a lăudat cu numeroase colaborări importante și semnături de artiști, printre care Mary J Blige, Usher, Lil’ Kim, TLC, Mariah Carey și Boyz II Men.

A fost, de asemenea, un rapper premiat cu Grammy, debutând cu single-ul de succes „Can’t Nobody Hold Me Down” și albumul său „No Way Out”.

Și-a construit o imagine de hustler îndrăzneț, cu o aroganță neapologetică, un mare producător care a pătruns și în Hollywood, televiziune de realitate și modă, având legături romantice de profil înalt, inclusiv cu Jennifer Lopez.

Dar un trecut întunecat de violență și comportament inadecvat grav a umbrit mult timp faima sa.