Jennifer Lopez și Ben Affleck au pus punct relației. Acest lucru este oficial și vine după luni de zile de zvonuri apărute în presă.

Jennifer Lopez a depus cererea de divorț

După luni de zvonuri privind o posibilă despărțire, Jennifer a depus cererea de divorț la începutul acestei săptămâni.

O sursă apropiată cuplului a declarat că aceștia sunt „devastați” de decizie. Aceeași sursă a sugerat și ce s-a întâmplat în culise, motivul care i-a condus la această decizie, notează justjared.

Sursa a spus pentru People că cei doi chiar au încercat să facă relația să funcționeze.

Și au făcut-o, spune sursa. Ei sunt două persoane care iubesc dragostea, și cine nu ar fi făcut acest pas? Cei doi se iubeau cu adevărat, completează sursa.

În ceea ce privește motivul despărțirii, sursa a lăsat să se înțeleagă că are de-a face cu faptul că sunt „persoane foarte diferite”.

„Ea este o persoană extrovertită și vrea să iasă în oraș, iar el este mai mult un introvertit și este fericit să stea acasă”, a conchis sursa.

Jennifer Lopez, o carieră bogată

Jennifer Lopez, cunoscută adesea sub numele de J.Lo, este una dintre cele mai influente și versatile figuri din industria divertismentului.

Născută în Bronx, New York, Lopez a câștigat recunoaștere internațională ca actriță, cântăreață, dansatoare și antreprenoare.

Cariera sa artistică a început în anii ’90, când a câștigat popularitate ca dansatoare pe platourile de filmare și în emisiunile de televiziune.

Prima ei mare realizare a venit în 1997, cu rolul principal în filmul „Selena”, care i-a adus laude critice și a marcat începutul unei cariere de succes în cinematografie.

De atunci, Lopez a continuat să strălucească în filme precum „Out of Sight”, „The Wedding Planner” și „Hustlers”.

Pe lângă cariera sa de actriță, Jennifer Lopez a devenit și o vedetă a muzicii pop. Debutul său muzical, cu albumul „On the 6” din 1999, a fost un succes uriaș, lansând hituri precum „If You Had My Love” și „Waiting for Tonight”.

De-a lungul anilor, a lansat numeroase albume de succes și a obținut multiple premii Grammy și Billboard Music Awards. Este cunoscută pentru stilul său energic și pentru performanțele sale electrizante pe scenă.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!