Scumpiri record la alimente: Prețurile la cafea și ciocolată cresc cu peste 100%

Uleiul, sucul de portocale, untul și carnea vor deveni produse de lux, spun experți în lanțuri de aprovizionare

Schimbările climatice au un impact direct și devastator asupra prețurilor alimentelor, iar 2025 ar putea aduce scumpiri record. Potrivit unei analize realizate de compania de consultanță Inverto, preluată de Adevărul, fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi precipitații anormale și temperaturi ridicate, continuă să afecteze producția agricolă, iar prețurile alimentelor sunt deja în creștere semnificativă.

În ultimul an, prețul la cacao a crescut cu 163%, iar cel al cafelei cu 103%, fiind direct influențate de condițiile meteorologice extreme din regiunile producătoare. Specialiștii avertizează că aceste creșteri vor persista și în 2025, iar produsele de bază, precum cafeaua și ciocolata ar putea deveni produse de lux. În plus, alte alimente precum uleiul, sucul de portocale, untul și carnea au creșteri semnificative de preț, iar acest trend continuă să pună presiune pe lanțurile de aprovizionare, scrie The Guardian.

Producătorii și retailerii sunt sfătuiți să-și diversifice sursele de aprovizionare pentru a evita dependența de zonele mai afectate de schimbările climatice. În timp ce temperaturile globale se estimează să crească, frecvența și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme vor afecta grav agricultura globală, ceea ce va amplifica riscurile privind securitatea alimentară.

În acest context, experții susțin că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seară este esențială pentru limitarea efectelor negative asupra producției de alimente.

