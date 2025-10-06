Hotărârea a fost luată, în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), convocată de prefectul județului Constanța

Autoritățile din județul Constanța au decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, ca urmare a avertizării Cod Roșu de ploi torențiale, emise de meteorologi.

Hotărârea a fost luată, luni, în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), convocată de prefectul județului, Adrian Picoiu, în contextul în care Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat precipitații extreme în următoarele zile.

„Am luat măsura preventivă a suspendării activității școlare pentru a proteja elevii, cadrele didactice și familiile acestora, în fața unui fenomen meteo sever. În paralel, primăriile și celelalte instituții locale vor pregăti utilajele și echipamentele necesare intervențiilor rapide, inclusiv pentru posibile evacuări”, a declarat prefectul Picoiu, citat de Agerpres.

Decizia CJSU va fi transmisă Ministerului Educației și Cercetării pentru validare, conform procedurilor legale. „Am primit hotărârea și o vom înainta Ministerului, împreună cu solicitarea inspectorului școlar general, în baza regulamentului în vigoare”, a confirmat Sorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

ANM a emis mai multe alerte pentru zona Constanța, avertizând asupra unor ploi torențiale și vânt puternic, cu acumulări de apă ce pot depăși 110–120 l/mp într-un interval scurt. Codul Roșu este valabil de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00, perioadă în care se așteaptă cantități record de precipitații.

Autoritățile locale au cerut populației să manifeste prudență, să evite deplasările neesențiale și să respecte indicațiile transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Măsura suspendării cursurilor vine în completarea planului de intervenție pregătit la nivel județean, care include mobilizarea echipamentelor de deszăpezire și pompare, verificarea adăposturilor temporare și monitorizarea zonelor cu risc de inundații.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube