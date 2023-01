Schengen: Negocierile continuă. Suedia și Spania sprijină România

Într-o intervenție la Digi24, Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a afirmat că negocierile privid aderarea României la Schengen continuă. De altfel acesta a anunțat că atât Suedia, cât și Spania, țările care se ocupă în acest an de președinția Consiliului UE, sprijină aderarea țării noastre.

„Am început deja foarte activ demersurile pentru a susține procesul de aderare a României la spațiul Schengen.

Astăzi tocmai am primit un mesaj foarte puternic de sprijin din partea omologului meu german, doamna ministru Baerbock, care ne asigură de continuarea foarte activă a demersurilor pe care Germania le face în sprijinul României și am stabilit cu domnia să avem și o discuție față în față, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de luni.

Ieri am primit o scrisoare de sprijin, iarăși, în termeni extrem de puternici, din partea omologului meu francez, doamna ministru Colonna, care ne asigură de sprijinul Franței pentru continuarea procesului de lărgire a spațiului Schengen cu România”, a spus Aurescu, pentru sursa citată.

„Şi am avut o serie de discuții telefonice și de întâlniri în toată această perioadă, de la începutul anului.

Amintesc că, săptămâna trecută, am discutat cu omologul meu suedez – Suedia asigurând Președinția Consiliului Uniunii Europene în acest moment – cu colegul meu spaniol, care va asigura Președinția Consiliului Uniunii în partea a doua a acestui an, cu colegul danez, care face parte dintr-un nou guvern și acest guvern, instalat în decembrie, are deja o poziție de susținere puternică a aderării României la spațiul Schengen, în continuarea susținerii anterioare, care s-a exprimat și pe 8 decembrie.

Am discutat, de asemenea, cu colegul meu portughez, cu colegul meu polonez, chiar astăzi, și am primit din nou această confirmare de sprijin puternic pentru aderarea României. Am discutat, de asemenea, cu ministrul pentru afaceri europene al Finlandei în cursul zilei de luni, iar aceste demersuri vor continua și în perioada următoare”, a continuat el.

„Vor fi întâlniri şi în marja Forumului de la Davos, la care voi participa începând de mâine. Vor fi întâlniri și în marja Consiliului Afaceri Externe de luni care, chiar dacă nu are pe agendă spațiul Schengen și lărgirea acestuia, pentru că nu ține de competențele Consiliului Afaceri Externe, totuși este o bună ocazie pentru a discuta cu colegii mei despre eforturile pe care le facem şi despre sprijinul pe care aceștia îl acordă pentru aderarea României.

Vreau să vă spun că se conturează deja o reconfirmare a sprijinului statelor membre pentru aderarea României”, a mai spus Aurescu.

