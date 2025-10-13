Scenariu halucinant după România – Austria 1-0! San Marino ar putea fi interesată să piardă la scor cu tricolorii

Victoria echipei lui Mircea Lucescu reaprinde speranțele calificării la Campionatul Mondial din 2026 și declanșează un paradox unic în fotbalul european.

Naționala României a învins Austria cu 1-0 pe Arena Națională, prin golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5, și continuă să spere la calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Triumful tricolorilor, venit în fața a peste 40.000 de suporteri, a declanșat însă un scenariu uluitor: în ultima etapă a grupei H, San Marino ar putea fi direct interesată să piardă la o diferență mare de scor în fața României!

Cum s-ar putea ajunge la acest paradox

Totul depinde de rezultatul meciului Bosnia – România, programat pe 15 noiembrie. Dacă tricolorii vor obține victoria la Sarajevo, se va activa un context statistic în care San Marino ar avea de câștigat dintr-o înfrângere usturătoare.

Potrivit analiștilor de la Football Meets Data, explicația este simplă:

„Dacă Bosnia și Herțegovina nu bate România, va fi în interesul celor din San Marino să piardă la cât mai multe goluri în ultima etapă pentru a-și maximiza șansele de a ajunge la baraj pe ruta Nations League. Orice format de competiție care generează astfel de situații este, pur și simplu, greșit.”

Calculele pentru locul 2

România are în prezent 10 puncte și un golaveraj de +5, în timp ce Bosnia are 12 puncte și +8.

Pentru a termina pe locul secund – care duce la barajul pentru Mondial – tricolorii trebuie:

să învingă Bosnia și San Marino ,

, iar Bosnia să nu câștige cu Austria.

Într-un scenariu de egalitate la puncte (16-16), departajarea s-ar face la golaveraj, criteriu care ar putea fi decis chiar în ultimul meci. Astfel, România ar trebui să învingă San Marino la o diferență cât mai mare, iar paradoxul e că acest rezultat avantajează și San Marino, pentru că pierderea la scor ar putea permite micuței naționale să prindă barajul prin Liga Națiunilor.

Dacă România reușește locul 2 în grupă, San Marino intră automat în calculele pentru baraj, prin redistribuirea locurilor oferite de UEFA echipelor din clasamentele Ligii Națiunilor care nu s-au calificat direct.

Lucescu, prudent: „Eu nu sunt aici pentru calcule”

Selecționerul Mircea Lucescu a evitat să comenteze scenariile matematice, dar s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale:

„În primul rând, eu nu am calculat șansele nici înainte, nici după. Eu sunt aici să fac o echipă care să joace mai bine decât Austria. Și am făcut asta. E posibil să câștigăm ambele meciuri, dar nu cred că Austria le va pierde pe amândouă. Are o echipă foarte puternică.”

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a lăudat, la rândul său, efortul colectiv al tricolorilor:

„Apărarea a fost foarte exactă. A fost seara noastră. Mi s-a părut un meci mai bun decât cel cu Elveția. Dacă noi câștigăm cu Bosnia, luăm locul doi. Am câștigat un jucător de echipă națională, Dragomir este acest jucător. Ar trebui lăudați toți, începând de la Radu, Rațiu și fundașii centrali.”

România, Moldova și efectul de domino

Victoria cu Austria nu are impact doar pentru România. Un loc 2 în grupă ar aduce beneficii și Republicii Moldova, care, potrivit simulărilor recente, ar putea prinde ultimul culoar de baraj prin intermediul Ligii Națiunilor.

Astfel, succesul tricolorilor de duminică poate genera un lanț de consecințe în mai multe zone ale Europei, cu efecte directe asupra configurației barajelor din martie 2026.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!