Asociația ADEPT din Republica Moldova a realizat o analiză amplă, privind posibilele formule de guvernare care pot apărea după alegerile parlamentare din 28 septembrie, pornind de la cele mai recente sondaje de opinie, scrie Hotnews.ro. Deși mulți analiști pun sub semnul întrebării acuratețea acestor date, organizația a luat în calcul toate combinațiile politice posibile, raportându-le la valorile și orientările formațiunilor cu cele mai mari șanse de a intra în legislativ.

Sondajele indică patru actori politici cu potențial de a depăși pragul electoral: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare și pro-european, Blocul Electoral Patriotic (BEP), cu orientare pro-rusă, Blocul Alternativa, centrat în jurul primarului Chișinăului, Ion Ceban și Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi. Niciuna dintre formațiuni nu pare însă capabilă să obțină singură majoritatea parlamentară, ceea ce deschide scenariul unor negocieri intense pentru formarea unei coaliții.

Cea mai probabilă formulă, potrivit ADEPT, ar fi o alianță între PAS și Alternativa, ambele cu o agendă pro-europeană. Totuși, relațiile tensionate dintre liderii acestor formațiuni pot complica discuțiile post-electorale. Alte variante, precum o coaliție între BEP și Alternativa sau între PAS și Partidul Nostru, sunt considerate posibile, dar cu șanse moderate, din cauza divergențelor de viziune.

O majoritate BEP este considerată improbabilă, dar nu exclusă, în timp ce o guvernare monocoloră PAS rămâne o ipoteză viabilă, deși nu garantată. Potrivit estimărilor, PAS ar putea obține 47 de mandate, BEP — 35, Alternativa — 10, iar Partidul Nostru — 9.

În lipsa unui acord politic, Moldova s-ar putea confrunta cu un blocaj parlamentar și cu perspectiva organizării de alegeri anticipate. Analiștii avertizează că un astfel de scenariu ar afecta stabilitatea țării și parcursul său european. Expertul ucrainean Rostislav Klimov atrage atenția că alegeri anticipate într-un context de criză, ar putea agrava situația economică, accelera migrația tinerilor și izola țara pe plan internațional.

Un factor cheie rămâne însă electoratul indecis, care reprezintă aproximativ 40% din total și ar putea înclina balanța în favoarea uneia dintre tabere, în ziua votului.

