Scenă incredibilă pe Old Trafford! Un jucător de la Everton și-a pălmuit colegul și a fost eliminat în minutul 13

Idrissa Gueye a văzut cartonașul roșu direct pentru un gest șocant asupra coechipierului Michael Keane, dar Everton a câștigat meciul cu Manchester United, scor 1-0.

Etapa cu numărul 12 din Premier League s-a încheiat cu o scenă cum rar se vede pe un teren de fotbal. În meciul Manchester United – Everton (0-1), disputat luni seară pe Old Trafford, mijlocașul senegalez Idrissa Gueye, în vârstă de 36 de ani, a fost eliminat în minutul 13 după ce și-a lovit un coechipier.

Incidentul a avut loc în debutul partidei, când Everton se apăra cu dificultate în fața pressingului constant al gazdelor. După o ocazie importantă a lui Bruno Fernandes, Gueye și-a pierdut complet cumpătul și a început să țipe furios la colegii din apărare.

Gueye și Keane, față în față: „A fost un moment de nebunie”

Enervat de reproșurile sale, fundașul Michael Keane s-a apropiat de el pentru a-l calma, însă cei doi au început un schimb de replici aprins. Într-un moment de tensiune maximă, Gueye l-a împins pe Keane, apoi l-a pălmuit peste față, sub privirile arbitrului central, aflat la doar câțiva metri distanță.

Fără ezitare, arbitrul a arătat cartonașul roșu direct, iar decizia a fost confirmată și de sistemul VAR, care a validat eliminarea pentru „conduită violentă”.

Premier League a explicat ulterior pe platforma X (fostul Twitter):

„Eliminarea lui Idrissa Gueye pentru conduită violentă a fost revizuită și confirmată de VAR. Lovitura aplicată coechipierului Michael Keane a fost clară și intenționată.”

Everton a jucat peste 80 de minute în 10 oameni și a câștigat!

Deși a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 13, echipa lui Sean Dyche a reușit un rezultat uriaș. Kiernan Dewsbury-Hall a marcat unicul gol al meciului în minutul 29, iar în repriza secundă portarul Jordan Pickford a fost eroul oaspeților, cu mai multe intervenții decisive.

A fost primul cartonaș roșu primit de Gueye în Premier League din 2017 și primul caz de eliminare a unui jucător pentru că și-a lovit un coechipier în campionatul englez din ultimii 17 ani.

Everton a urcat pe locul 9 în clasament, în timp ce Manchester United a ratat ocazia de a urca pe podium.

