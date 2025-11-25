8.5 C
Scenă incredibilă pe Old Trafford! Un jucător de la Everton și-a pălmuit colegul și a fost eliminat în minutul 13

manchester united v everton premier league
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 24: Idrissa Gana Gueye of Everton is shown a red card by Referee Tony Harrington after clashing with teammate Michael Keane as he is restrained by Jordan Pickford during the Premier League match between Manchester United and Everton at Old Trafford on November 24, 2025 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Idrissa Gueye a văzut cartonașul roșu direct pentru un gest șocant asupra coechipierului Michael Keane, dar Everton a câștigat meciul cu Manchester United, scor 1-0.

Etapa cu numărul 12 din Premier League s-a încheiat cu o scenă cum rar se vede pe un teren de fotbal. În meciul Manchester United – Everton (0-1), disputat luni seară pe Old Trafford, mijlocașul senegalez Idrissa Gueye, în vârstă de 36 de ani, a fost eliminat în minutul 13 după ce și-a lovit un coechipier.

Incidentul a avut loc în debutul partidei, când Everton se apăra cu dificultate în fața pressingului constant al gazdelor. După o ocazie importantă a lui Bruno Fernandes, Gueye și-a pierdut complet cumpătul și a început să țipe furios la colegii din apărare.

Gueye și Keane, față în față: „A fost un moment de nebunie”

Enervat de reproșurile sale, fundașul Michael Keane s-a apropiat de el pentru a-l calma, însă cei doi au început un schimb de replici aprins. Într-un moment de tensiune maximă, Gueye l-a împins pe Keane, apoi l-a pălmuit peste față, sub privirile arbitrului central, aflat la doar câțiva metri distanță.

Fără ezitare, arbitrul a arătat cartonașul roșu direct, iar decizia a fost confirmată și de sistemul VAR, care a validat eliminarea pentru „conduită violentă”.

Premier League a explicat ulterior pe platforma X (fostul Twitter):
„Eliminarea lui Idrissa Gueye pentru conduită violentă a fost revizuită și confirmată de VAR. Lovitura aplicată coechipierului Michael Keane a fost clară și intenționată.”

Everton a jucat peste 80 de minute în 10 oameni și a câștigat!

Deși a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 13, echipa lui Sean Dyche a reușit un rezultat uriaș. Kiernan Dewsbury-Hall a marcat unicul gol al meciului în minutul 29, iar în repriza secundă portarul Jordan Pickford a fost eroul oaspeților, cu mai multe intervenții decisive.

A fost primul cartonaș roșu primit de Gueye în Premier League din 2017 și primul caz de eliminare a unui jucător pentru că și-a lovit un coechipier în campionatul englez din ultimii 17 ani.

Everton a urcat pe locul 9 în clasament, în timp ce Manchester United a ratat ocazia de a urca pe podium.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
