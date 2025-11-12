Scandal uriaș în fotbalul românesc! Suspiciuni de blaturi în SuperLigă după dezvăluirile unui fost maseur

Cazul Metaloglobus scoate la iveală un posibil sistem de pariuri și meciuri aranjate în care ar fi implicate mai multe echipe din România.

Un nou scandal de proporții lovește fotbalul românesc. După ce fostul maseur al echipei Metaloglobus a recunoscut public că a pariat pe meciurile formației la care lucra, apar indicii că fenomenul ar putea fi mult mai extins. Într-o intervenție televizată, patronul unei echipe de top din SuperLigă a sugerat că și alte cluburi — inclusiv unele importante — „se ocupă de așa ceva”.

Cazul a izbucnit la începutul acestei săptămâni, când presa a dezvăluit că mai mulți jucători și un membru al staffului de la Metaloglobus ar fi fost implicați în aranjamente suspecte. Fostul maseur al clubului a confirmat, cu o nonșalanță uluitoare, că obișnuia să parieze zilnic pe meciuri, inclusiv pe cele ale echipei sale, considerând că nu face nimic greșit.

„Mr. Bit mi-a făcut plata, Casa Pariurilor și Fortuna, nu. Le-am făcut sesizare la ONJN. Toți mi-au dat însă înapoi banii pe care i-am pariat. Ceilalți, urmează. Dacă nu o vor face, îi voi prinde și o să-i «curentez» și o să-i coste și mai mult! Eu sunt scorpion și nu rămân dator. Așa, ca să știe!”, a spus acesta într-o declarație halucinantă.

Fostul maseur a continuat mărturisirea, explicând că se considera un „profesionist al pariurilor”, jucând sume mari și urmărind atent meciurile din toate ligile:

„Am 6-7 conturi de pariuri, nu de azi, de ieri, ci de mai bine de un deceniu. Joc sume mari, nu mă încurc 2-3-5-10 lei. Mă uit la toată Liga 1. Eu din asta fac bani, din asta și din poker trăiesc.”

Posibile legături și în SuperLiga. Declarația care a ridicat semne de întrebare

Cazul Metaloglobus pare să fie doar începutul. Într-o intervenție la Digi Sport, un important conducător din SuperLiga a lăsat să se înțeleagă că fenomenul pariurilor ilegale ar fi prezent și la echipe mai mari:

„Ăia sunt mai mulți jucători, chiar la echipe mai mari, care se ocupă de așa ceva. Asta nu e grav, e chiar foarte grav!”, a spus acesta, înainte de a încerca să retracteze rapid afirmația: „Hai, nu, nu știu. Am greșit, m-am exprimat greșit.”

Deși declarația a fost ulterior nuanțată, momentul a ridicat semne serioase de întrebare asupra posibilității existenței unui fenomen generalizat de aranjamente și pariuri ilegale în fotbalul românesc.

În același timp, surse din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal susțin că urmează să fie demarată o anchetă în legătură cu situația de la Metaloglobus, iar Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) ar fi fost deja sesizat.

Potrivit informațiilor existente, maseurul ar fi pierdut 75.000 de euro pe un meci dintre Metaloglobus și Universitatea Craiova, încheiat 0-0, și ar fi recunoscut că a folosit poziția din club pentru a obține informații privilegiate:

„Am venit la Metaloglobus după ce am vândut 6 saloane de masaj. Am vrut să mă relaxez. Dar, prin venirea la echipă, am cules informații pentru a câștiga la pariuri. Cine are informații, e puternic.”

Deocamdată, numele său nu a fost făcut public, însă pe listele oficiale trimise către LPF figurează doi maseuri — Crăciun Bogdan Codruț și Righel Constantin Desideriu. Pe site-ul clubului apare doar cel din urmă, ceea ce alimentează ipoteza că maseurul implicat în scandal ar fi Crăciun Bogdan Codruț.

