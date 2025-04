Scandal înainte de transfer! FCSB refuză categoric oferta lui Dinamo pentru Musi

Negocierile pentru transferul lui Alexandru Musi au aprins spiritele între cele două rivale istorice, FCSB și Dinamo.

Discuțiile dintre FCSB și Dinamo pentru Alexandru Musi, mijlocașul ofensiv în vârstă de 20 de ani, au degenerat rapid într-un schimb tensionat de replici. Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului din „Ștefan cel Mare”, a declarat recent că Dinamo este dispusă să achite 300.000 de euro pentru transferul tânărului jucător. O ofertă considerată mult prea mică de către patronul FCSB, Gigi Becali.

Gigi Becali respinge ferm oferta „câinilor”

Reacția lui Becali nu s-a lăsat așteptată. Finanțatorul liderului din Superligă a ironizat propunerea și a contestat vehement logica negocierii, făcând referire inclusiv la tentativa eșuată a lui Nicolescu de a lua legătura cu el: „Nu știu, m-o fi sunat pe alt număr… Eu mai am un telefon la care mă uit o dată pe lună. Poate a sunat acolo. Ce-mi trebuie mie două telefoane? Cine are două, are secrete. Eu nu mă feresc de nimic.”

Tonul ironic a fost înlocuit de unul categoric: „Bine, mă… O să dea el 300.000 de euro pe un jucător de 20 de ani, că noi suntem proștii și el e deșteptul!”, a declarat Becali pentru fanatik.ro.

Alexandru Musi a fost unul dintre jucătorii pe care Dinamo i-a dorit și în perioada de mercato din iarnă, dar lipsa unui acord financiar a împiedicat finalizarea transferului. În actualul sezon, Musi a bifat 31 de meciuri în toate competițiile, reușind 3 goluri și o pasă decisivă. Cotat la 800.000 de euro de Transfermarkt, tânărul este văzut drept una dintre speranțele generației următoare de la FCSB.

Dacă mutarea s-ar fi realizat, Musi ar fi devenit primul fotbalist care ajunge la Dinamo direct de la FCSB după o pauză de 18 ani. Ultimele transferuri directe între cele două mari rivale au avut loc în vara lui 2007, când Dinamo îi aducea pe Daniel Oprița și Gabriel Boștină.

