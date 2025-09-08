Scandal în Georgia! Raid federal la fabrica Hyundai, dar producția EV nu este afectată

Autoritățile de imigrație din SUA au efectuat joi un raid la fabrica Hyundai din sud-estul statului Georgia, unde se produc vehicule electrice (EV), oprind temporar lucrările la uzina adiacentă destinată bateriilor pentru EV-uri. Operațiunea a vizat unul dintre cele mai mari și mediatizate proiecte industriale din stat, promovat de guvernator și oficiali locali drept cel mai mare proiect de dezvoltare economică din istoria Georgiei.

Raid federal la fabrica Hyundai, dar producția EV nu este afectată

Hyundai Motor Group a început producția de vehicule electrice la această uzină de 7,6 miliarde de dolari acum un an, angajând aproximativ 1.200 de persoane. Potrivit lui Lindsay Williams, purtător de cuvânt al ICE (Immigration and Customs Enforcement), agenții federali s-au concentrat pe șantierul uzinei de baterii. Departamentul de Securitate Internă a declarat că agenții au executat un mandat de percheziție „în cadrul unei investigații penale în curs privind presupuse practici ilegale de angajare și alte infracțiuni federale grave”. Până în prezent, nu au fost anunțate arestări.

Imagini postate pe rețelele sociale arată lucrători în veste galbene de siguranță aliniați, în timp ce un agent cu vestă tactică inscripționată HSI (Homeland Security Investigations) le spune: „Suntem Homeland Security. Avem mandat de percheziție pentru întregul sit. Trebuie să încetați construcția imediat.”

Președinția Trump a derulat operațiuni extinse ICE, vizând deportări în masă, cu raiduri la ferme, șantiere, restaurante și service-uri auto. Datele preliminare citate de Pew Research Center indică pierderea a peste 1,2 milioane de muncitori imigranți în perioada ianuarie–iulie, incluzând atât persoane aflate ilegal în SUA, cât și rezidenți legali.

Hyundai, în parteneriat cu LG Energy Solution, construiește uzina de baterii care este programată să se deschidă anul viitor. Compania a declarat că joint-venture-ul HL-GA Battery Company „colaborează pe deplin cu autoritățile competente” și a suspendat temporar lucrările pentru a facilita investigația.

Reprezentantul fabricii de EV-uri, Bianca Johnson, a precizat că operațiunile de producție nu au fost afectate: „Aceasta nu a impactat angajații care s-au prezentat la muncă. Producția și activitățile normale de birou au început deja pentru ziua respectivă.”

Raidul scoate în evidență tensiunile continue dintre politicile federale de imigrație și marile proiecte industriale din SUA, ridicând întrebări despre impactul asupra lanțurilor de aprovizionare și investițiilor străine.

