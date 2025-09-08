Aurul digitalizat poate fi utilizat ca garanție, aproape la fel de rapid ca numerarul sau obligațiunile

Capitala britanică, care găzduiește una dintre cele mai mari piețe de aur din lume, ar putea trece printr-o revoluție discretă, dar majoră. Consiliul Mondial al Aurului (World Gold Council – WGC) a lansat o propunere menită să transforme modul în care se tranzacționează metalul prețios, evaluat la aproape 930 de miliarde de dolari pe piața londoneză, scrie CNBC.

Inițiativa vizează introducerea „Pooled Gold Interest” (PGI), tokenuri digitale garantate cu lingouri de 400 de uncii, păstrate în seifurile londoneze. Investitorii ar putea astfel să cumpere fracțiuni dintr-un lingou, să le tranzacționeze și chiar să le folosească drept garanții financiare.

„Noua structură le oferă investitorilor o reprezentare digitală a aurului, susținută legal și acoperită integral de rezerve fizice”, explică Mike Oswin, responsabil pentru inovație la WGC.

Dacă astăzi tranzacțiile cu aur sunt împărțite între aurul alocat (lingouri sau monede clar identificate) și aurul nealocat (cea mai comună formă, bazată pe creanțe), PGI ar urma să devină al treilea pilon al pieței. Marele avantaj: mobilitatea, aurul digitalizat putând fi utilizat ca garanție aproape la fel de rapid ca numerarul sau obligațiunile.

Deși obiectivul imediat este folosirea ca instrument financiar, WGC anticipează că tokenurile ar putea fi extinse, în timp, și către tranzacții futures sau alte tipuri de contracte.

Piața londoneză „Loco London” deține în prezent circa 8.800 de tone de aur, evaluate la 927 de miliarde de dolari. Totuși, nu toată lumea este convinsă de utilitatea digitalizării.

„Aurul are forța lui, tocmai pentru că este palpabil și simplu. Odată introdus în logica financiară a tokenurilor, riscă să-și piardă rolul de refugiu într-o lume nesigură”, avertizează Russ Mould, director de investiții la AJ Bell.

