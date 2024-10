Rata globală a fertilității a scăzut semnificativ, de la 5 nașteri per femeie în 1950 la 2,3 în 2021, conform unui raport publicat de VisualCapitalist.

Republica Moldova și Ucraina se află printre țările cu cele mai scăzute rate de fertilitate, având 1,3 și, respectiv, 1,2 copii per femeie, cifre care generează îngrijorări cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a economiilor. Războiul din Ucraina a contribuit la declinul rapid al ratei fertilității din această țară.

Graficul elaborat de Statista, citat în raport, prezintă țările cu cele mai mici rate de fertilitate estimate pentru 2024. Moldova ocupă locul șapte la nivel mondial, în timp ce Ucraina, alături de Singapore, se clasează pe podium, cu doar 1,2 copii per femeie.

România, cu o rată estimată la 1,5 copii per femeie în 2023, nu se află în topul celor mai afectate țări, însă continuă să rămână mult sub rata de înlocuire, stabilită la 2,1 nașteri per femeie.

Această rată ar fi necesară pentru a menține o populație stabilă, în absența migrației.

Cea mai scăzută rată a fertilității din lume este în Taiwan, unde media este de doar 1,11 copii per femeie.

Europa domină clasamentul cu opt țări în topul celor mai reduse rate de fertilitate, fiind singura regiune care se așteaptă să înregistreze o scădere generală a populației până în 2050, estimată la 7%.