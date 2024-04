Scade prețul la energie, anunță ministrul Sebastian Burduja

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a adus în atenția publicului o veste optimistă privind scăderea prețurilor la gaze și energie electrică pentru mulți români începând din luna viitoare. Această schimbare vine în contextul unei preocupări constante pentru accesibilitatea și sustenabilitatea costurilor energetice pentru populație.

“În acest moment nu. Evaluăm efectele actului normativ pe care abia l-am adoptat şi care, aşa cum v-am spus, va duce la facturi scăzute pentru foarte mulţi români(…) Important este că preţurile în facturi sunt la fel sau scad. Pentru foarte mulţi români, mai ales la gaze, cu siguranţă vor exista scăderi pe care le vor constata de luna viitoare, iar la energie electrică mai ales pentru cei care au un plafon mai mare, cel de 1,3 lei pe KWh, care este peste plafonul pe care îl vedem în momentul ăsta pe piaţă”, a transmis Sebastian Burduja.

El a subliniat că un furnizor nu cumpără toată cantitatea de energie electrică de care are nevoie doar de pe piaţă, are şi contracte pe termen mai lung, are contracte bilaterale, are tot felul de alte aranjamente financiare care duc la un preţ mediu lunar, notează Agerpres.

