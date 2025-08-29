Șapte jucători de la Barcelona convocați la naționala Spaniei. Noul transfer, lăsat pe dinafară

Alexandru Stancu
DONAUESCHINGEN, GERMANY - JUNE 10: Lamine Yamal of Spain poses for a portrait during the Spain Portrait session ahead of the UEFA EURO 2024 Germany on June 10, 2024 in Donaueschingen, Germany. (Photo by Alexander Scheuber - UEFA/UEFA via Getty Images)

Selecționerul Luis de la Fuente a anunțat lotul pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2026, împotriva Bulgariei și Turciei, iar FC Barcelona are o prezență consistentă: șapte fotbaliști blaugrana au primit convocarea.

Cine merge la națională

  • Pau Cubarsí (fundaș)
  • Pedri, Gavi, Fermin López, Dani Olmo (mijlocași)
  • Ferran Torres și Lamine Yamal (atacanți)

Cine rămâne acasă

Noul transfer Joan García nu a fost inclus, De la Fuente preferând să mizeze pe Unai Simón, David Raya și Álex Remiro pentru postul de portar. De asemenea, Alejandro Balde a fost din nou ignorat, selecționerul alegându-i pe Cucurella și Grimaldo ca opțiuni pentru banda stângă. Marc Casadó nu a prins lotul, din cauza timpului redus de joc la club.

Lotul arată că selecționerul mizează pe continuitate și pe forma actuală a jucătorilor, chiar dacă unele absențe importante stârnesc discuții.

