Șapte jucători de la Barcelona convocați la naționala Spaniei. Noul transfer, lăsat pe dinafară

Selecționerul Luis de la Fuente a anunțat lotul pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2026, împotriva Bulgariei și Turciei, iar FC Barcelona are o prezență consistentă: șapte fotbaliști blaugrana au primit convocarea.

Cine merge la națională

Pau Cubarsí (fundaș)

(fundaș) Pedri, Gavi, Fermin López, Dani Olmo (mijlocași)

(mijlocași) Ferran Torres și Lamine Yamal (atacanți)

Cine rămâne acasă

Noul transfer Joan García nu a fost inclus, De la Fuente preferând să mizeze pe Unai Simón, David Raya și Álex Remiro pentru postul de portar. De asemenea, Alejandro Balde a fost din nou ignorat, selecționerul alegându-i pe Cucurella și Grimaldo ca opțiuni pentru banda stângă. Marc Casadó nu a prins lotul, din cauza timpului redus de joc la club.

Lotul arată că selecționerul mizează pe continuitate și pe forma actuală a jucătorilor, chiar dacă unele absențe importante stârnesc discuții.

