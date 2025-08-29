Șapte jucători de la Barcelona convocați la naționala Spaniei. Noul transfer, lăsat pe dinafară

Selecționerul Luis de la Fuente a anunțat lotul pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2026, împotriva Bulgariei și Turciei, iar FC Barcelona are o prezență consistentă: șapte fotbaliști blaugrana au primit convocarea.
Cine merge la națională
- Pau Cubarsí (fundaș)
- Pedri, Gavi, Fermin López, Dani Olmo (mijlocași)
- Ferran Torres și Lamine Yamal (atacanți)
Cine rămâne acasă
Noul transfer Joan García nu a fost inclus, De la Fuente preferând să mizeze pe Unai Simón, David Raya și Álex Remiro pentru postul de portar. De asemenea, Alejandro Balde a fost din nou ignorat, selecționerul alegându-i pe Cucurella și Grimaldo ca opțiuni pentru banda stângă. Marc Casadó nu a prins lotul, din cauza timpului redus de joc la club.
Lotul arată că selecționerul mizează pe continuitate și pe forma actuală a jucătorilor, chiar dacă unele absențe importante stârnesc discuții.
