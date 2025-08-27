Manchester United cere 50 de milioane de lire pentru Alejandro Garnacho, Chelsea ezită la oferta de 35 de milioane

Manchester United și Chelsea se află în negocieri tensionate pentru transferul lui Alejandro Garnacho, mijlocașul ofensiv de 21 de ani, după cum scrie The Guardian. Clubul de pe Old Trafford cere 50 de milioane de lire sterline pentru a-l lăsa pe jucător să plece, în timp ce Chelsea este dispusă să ofere doar 35 de milioane, generând un impas în ultimele zile ale ferestrei de transferuri.

Alejandro Garnacho este considerat o prioritate pentru Chelsea, însă United susține că valoarea sa trebuie respectată, argumentând că tranzacțiile recente pentru colegii săi, Noni Madueke la Arsenal (48 de milioane) și Anthony Elanga la Newcastle (52 de milioane), confirmă nivelul calității sale.

Cele două cluburi au mai puțin timp la dispoziție pentru a ajunge la un acord, iar evoluția negocierilor în următoarele zile va fi decisivă pentru viitorul jucătorului în acest sezon.

