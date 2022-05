Cum să scazi febra la copil ?

Dacă simți că copilul tău este mai cald la atingere decât în mod normal, este posibil să aibă febră.

Febra reprezintă un mecanism de apărare, prin care organismul nostru activează mijloacele de apărare necesare pentru a lupta împotriva infecțiilor. Creșterea temperaturii corporale mai mare de 37,50 C în zona axilară și mai mare de 38,0 0C în zona rectală – se numește febră.

Trebuie să facem dinstincția între 2 tipuri principale de febră la copii:

Febra fierbinte (roșie) – se numește așa pentru că pielea bebelușului este rumenă și fierbinte, însă fără semne de deshidratare. Mâinile și picioarele sunt calde și bunăstarea generală nu suferă prea mult.

Febra rece (palidă) – o astfel de febră este însoțită de un spasm al vaselor periferice, motiv pentru care transferul de căldură este perturbat. Pielea copilului devine uscată, palidă, “marmorată”, uneori cu nuanță albăstruie. Poate fi însoțită de convulsii, halucinații și alte simptome severe.

În articolul nostru, vom discuta despre acele cazuri în care temperatura la copii este de tipul febrei roșii – astfel de febra poate fi scăzută și în condiții casnice. Dacă vedeți semne de febră palidă la un copil, nu pierdeți timpul și apelați urgent la ambulanță.

Ce trebuie să faci dacă copilul are febră mare?

Este important să ținem cont că termenul de febră nu are aceleași valori la copii și la adulți. De exemplu temperatura normală bebeluși este cuprinsă între 37,0- 37,5 0 C. Pentru copii mai mari, temperatura maximă admisă, la care nu trebuie luate măsuri este 38,5-39,00 C. Acest lucru se datorează metabolismului copiilor, mult mai rapid decât la adulți.

Dar, desigur, dacă copilul are o temperatură de 38,5-39,00C și se simte rău, este necesar să începem măsurile de scădere a febrei. Este deosebit de important să faceți acest lucru dacă bebelușul/copilul are tendința la convulsii sau alte probleme cu sistemul nervos. De asemenea, ar trebui să reduceți febra dacă copilul refuză să bea suficiente lichide – în acest caz, există un risc ridicat de deshidratare.

Deci, cu ce scazi febra la copii?

Se deosebesc măsuri medicamentoase și non-medicamentoase.

Din măsurile non-medicamentoase fac parte:

ventilarea camerei, asigurarea fluxului de aer către corpul copilului, cu menținerea umidității aerului;

consumul de lichide calde, dar nu fierbinți, în cantități suficiente (apă, suc de fructe, ceaiuri). Se administrează în porții mici, căci o cantitate mare de lichid la un moment dat poate duce la vărsături;

Stergerea corpului cu un prosop umed, dar nu prea rece;

De asemenea, este necesar să se asigure că hainele copilului rămân uscate, iar dacă copilul transpiră, ele trebuie schimbate. În același timp îmbrăcămintea nu ar trebui să fie sintetică – numai țesături naturale.

Dacă febra nu scade, puteți apela la măsuri medicamentoase.

Însă din start trebuie de menționat că este recomandabil să nu reduceți temperatura bebeluși cât și copii la 36,60C. Va fi suficient doar s-o coborâți la 37-37,50C, pentru a nu interfera cu imunitatea copilului, care luptă împotriva bolii la așa valori ale temperaturii corporale.

Care sunt aceste medicamente?

Reducerea temperaturii ridicate la copil se poate face cu medicamente din grupul AINS (antiinflamatoare nesteroidiene). Reprezentanții de bază care se permit la copii sunt : paracetamol (permis de la 3 luni) și ibuprofen (de la 6 luni).

IMPORTANT!!! Dozajul trebuie ales în funcție de greutatea și vârsta copilului. Deci, o singură doză de ibuprofen este de 5-10 mg pe 1 kg/corp, iar paracetamol 10-15 mg pe 1 kg/corp. Dum cum observați, doza necesară de ibuprofen este mai mică decât de paracetamol, astfel încât, în majoritatea cazurilor, febra copilului este scăzută cu preparatele care conțin substanța activă ibuprofen, cu excepția cazului în care medicul a prescris paracetamol.

Preparatele care conțin Ibuprofen sunt – Ibuprofen, Nurofen, Algin baby etc. Cel mai des recomandat este Nurofen pentru copii, care poate fi găsit sub formă de suspensie sau supozitoare (dacă copilul nu poate inghiți suspensia). Nurofen are preț accesibil și multe studii clinice au arătat eficacitatea și siguranța acestui medicament în lupta împotriva febrei mari la copii.

Des apare întrebarea “în cât timp scade febra dupa nurofen la copii?” Răspunsul este că, în mod normal, febra începe să scadă după 1 h de la administrarea agentului antitermic.

IMPORTANT!!! Dacă febra la copil este cauzată de varicelă- atunci nu se permite utilizarea de ibuprofen (Nurofen), deoarece această substanță poate agrava evoluția bolii și chiar contribui la apariția complicațiilor.

Paracetamolul poate fi găsit sub formă de siropuri, suspensii “pentru copii” (Panadol Baby etc.), cât și sub formă de supozitoare rectale.

IMPORTANT!!! Sunt strict interzise utilizarea în rândul copiilor a acidului acetilsalicilic (Aspirina), nimesulid (Nimesil), metamizol sodic (Analgin). Doar ibuprofenul și paracetamolul sunt permise la copii.

Bebelușilor sub vârsta de 3 luni le este permisă reducerea febrei doar cu avizul medicului pediatru.