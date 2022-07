Academia Europeană pentru Asistenți Medicali își deschide porțile pentru a treia generație de studenți

Academia Europeană pentru Asistenți Medicali, un proiect unic pentru sistemul medical românesc, își deschide porțile pentru viitorii studenți. Conform estimărilor specialiștilor, domeniul medical rămâne unul dintre cele mai importante domenii cu perspectivă din România, iar cariera de asistent medical se află printre cele mai cerute job-uri pe piața muncii.

Academia Europeană pentru Asistenți Medicali este un program universitar de licență de 3 ani, cu specializarea de Asistent Medical Generalist, dezvoltat la inițiativa Rețelei de Sănătate REGINA MARIA, în parteneriat cu Coventry University din Marea Britanie. Academia îmbină o ofertă educațională unică în România, un campus ultra-tehnologizat dedicat învățării practice și know-how-ul profesioniștilor din cadrul Rețelei de Sănătate REGINA MARIA.

La finalul celor 3 ani de studii, diploma primită este una recunoscută la nivel internaţional, emisă de Coventry University din UK, iar studenții au garanția unui loc de muncă asigurat în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria. Studenții Academiei vor putea învăța într-un Centru de Simulare de ultimă generație, pe manechine umanoide robotice de înaltă fidelitate, care imită simptomele studiate, clinice sau cronice, de la dilatarea pupilelor și până la stop cardio-respirator. Pentru că este un program de licență pe model britanic, pentru studenții români nu există nicio diferență dacă studiază în România sau în Anglia: au aceleași drepturi, aceleași facilități, același acces la învățare.

Înscrierile au început deja și au loc online, pe site-ul Academiei: https://nursing-academy.eu/. Procesul de selecție este unul simplificat și nu necesită un examen scris. Cei interesați trebuie să îndeplinească două condiții: o medie de minimum 7.50 la BAC și cunoștințe de limba engleză la nivel B2. Aplicația se depune online, prin completarea unui formular care conține un eseu motivațional și o scurtă prezentare video, iar apoi aplicanții sunt invitați la un interviu de cunoaștere cu echipa de admitere.

Academia îsi propune să creeze viitorii lideri ai asistenței medicale și se adresează atât tinerilor absolvenți, cât și celor care își doresc o reconversie profesională. Întreg programul de licență este axat pe un model de învățare experiențială.

“Prin prisma parteneriatului cu prestigioasa universitate Coventry din Marea Britanie, le dăm ocazia studenților să învețe ca afară, dar în România. Academia Europeană pentru Asistenți Medicali este o altfel de școală, un loc unde învățământul nu este doar teoretic, ci este preponderent practic, atât prin sesiunile în Centrul de Simulare, cât și prin modulele practice în unităţile Rețelei de Sănătate REGINA MARIA. Studenții noștri se bucură de un sistem de mentorat structurat, adaptat la specificul nostru cultural și beneficiază de suport la fiecare pas, atât în ceea ce privește comunicarea cu pacientul, cât și în zona de însușire a manualității pentru procedurile medicale specifice asistentei medicale. “, ne-a declarat Dan Cârciumaru, Manager Programe Educaționale în cadrul Academiei.

Un avantaj pentru noii studenți îl constituie faptul că aceștia vor avea un mentor dedicat care îi ghidează în practica de specialitate, vor beneficia de ședințe de tutorat personalizate periodice în activitățile de învățare și vor avea acces la o bibliotecă virtuală de mari dimensiuni, unde pot găsi o multitudine de materiale despre asistența medicală de cea mai înaltă performanță.

“Studenția la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali este deopotrivă provocatoare, dar și captivantă, modul de a învăța fiind foarte diferit de cel la care am fost expusă până acum. Cursurile tratează atât noțiuni pur medicale de anatomie și fiziologie, cât și tehnici de comunicare empatică cu pacientul, oferind o abordare holistică personalizată. De asemenea, la Academie nu există “sesiune”: la scurt timp după terminarea unei materii urmează examenul. Acest lucru ne ajută foarte mult să nu fim stresați că avem de învățat pentru 6 materii deodată. În plus, ceea ce m-a determinat să aplic la Academie a fost accentul foarte mare pus pe practică. Pot spune că am trăit cele mai frumoase experiențe în stagiile de practică din spitale pentru că nimic nu se compară cu primele contacte directe cu pacientul din postura de viitor asistent medical.”, povestește Elena Iancovici, studentă în anul 2.

Prin modelul de predare și pregătire 360 al Academiei Europene pentru Asistenți Medicali, la cele mai înalte standarde, se vor dezvolta nu doar asistenți medicali extrem de bine pregătiți și empatici, dar și lideri și “game-changers” în domeniu.

