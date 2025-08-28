Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a avertizat că noul an școlar ar putea debuta pe 8 septembrie cu acțiuni de protest.

Declarația ministrului Educației vine pe fondul manifestațiilor zilnice din București și din alte orașe, unde sindicatele anunță că vor participa la mitingul organizat chiar în prima zi de școală.

Miercuri, peste 150 de membri ai CNS Cartel Alfa Brașov au protestat în fața Palatului Administrativ. Aceștia au depus o listă de revendicări la Prefectură, solicitând salarii minime decente, pensii echitabile și respectarea legislației muncii.

„Guvernanţii au decis să ia bani de la noi, de la cetăţeni, fără să ţină cont că şi ei sunt cetăţeni ai României. (…) Un parlamentar are 7.000 de euro sumă forfetară pe care nu poate să o justifice, sunt oameni în consiliile de administraţie care iau pentru o şedinţă mai mult decât un angajat pe lună”, a declarat liderul sindical Fănică Gabor. Acesta a avertizat că, pe 10 septembrie, la Brașov va urma o nouă acțiune de protest, mai amplă.

Sindicatele din educație se pregătesc de boicot

Profesorii din sindicatul „Spiru Haret”, afiliat Cartel Alfa, au confirmat participarea la protestul din București, din 8 septembrie. Liderul sindical Daniel Chițu a precizat că nemulțumirile vizează inclusiv majorarea normei didactice. Dacă revendicările nu vor fi luate în seamă, nu este exclusă declanșarea unei greve.

La rândul său, președintele Sindicatului „Școala Prahovei”, Ionuț Duță, a explicat modul în care profesorii vor boicota festivitățile:

„Profesorii, învăţătorii, educatoarele se vor prezenta la şcoală (…), dar nu vom asista în curtea şcolii la deschiderea anului şcolar cu declaraţii sforăitoare ale politicienilor. (…) Ne vom lua copiii de mână, vom merge în clasă, nu vom da manualele, vom sta cu ei, îi vom supraveghea până îi vom trimite acasă”.

Reacția Ministerului Educației

Ministerul Educației a transmis că reorganizarea școlilor și modificările aduse prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025 afectează în special clasele cu efective reduse.

„În majoritatea covârşitoare a claselor, nu avem schimbări, măsurile fiscal-bugetare afectând mai ales situaţia claselor sub efectiv”, a precizat instituția.

Ministerul susține că obiectivul rămâne reducerea învățământului simultan și că măsurile sunt comparabile cu cele aplicate în alte state europene. Modificările finale privind anul școlar 2025-2026 vor fi anunțate în perioada următoare.

