Sabrina Voinea își apără mama după imaginile șocante! „Mi-am asumat palmele rupte și lacrimile”

Gimnasta transmite un mesaj emoționant, în timp ce Camelia Voinea vorbește despre „o campanie coordonată”.

Gimnastica românească a fost zguduită astăzi de un nou scandal, după publicarea unor imagini în care Camelia Voinea își jignește fiica, Sabrina, în timpul unor antrenamente din perioada în care sportiva avea 8-9 ani. Clipurile surprinse în sala de pregătire au arătat momente tensionate, în care antrenoarea folosește un limbaj extrem de dur, insistând ca Sabrina să reia exercițiile în ciuda durerilor.

În imagini se aud expresii precum „Ce să-ți fac dacă ești proastă? Continuă, fără număr!” și „du-te dracului”, în timp ce tânăra gimnastă spune că nu mai poate continua. Publicarea secvențelor a stârnit o reacție puternică în lumea sportului, dar și o intervenție directă din partea Sabrinei.

Sportiva a transmis în această seară un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, filmat în fața vitrinei sale cu trofee. Sabrina susține că nu a fost niciodată abuzată și că succesul ei se datorează insistențelor mamei.

„Sunt tare tristă când văd că în lumea gimnasticii apar lucruri neadevărate despre mine și mama mea și că presa le dă curs fără să ne întrebe nimic sau să ne ceară părerea înainte. Nu m-a forțat nimeni să fac nimic. Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Aici, în spatele meu, sunt trofeele care au fost obținute cu «întoarce-te înapoi și încă o repetare». Rezultate de care sunt foarte mândră și pe care nu le-aș fi putut obține fără sacrificii, palme rupte, lacrimi, dar mi-am asumat. Mama mea e singura care știe drumul, are pregătire și cunoștințele necesare pentru a mă menține în topul celor mai bune gimnaste de pe planetă”, a spus Sabrina Voinea.

Camelia Voinea: „Ar trebui să se știe că aceste imagini au fost ignorate de FRG acum doi ani”

La scurt timp, a venit și reacția Cameliei Voinea. Antrenoarea susține că videoclipurile sunt vechi de aproximativ 10 ani și că reprezintă momente tensionate pe care „orice părinte sau antrenor le poate avea”. Aceasta afirmă că imaginile au fost prezentate conducerii Federației Române de Gimnastică în urmă cu doi ani și ignorate.

Camelia Voinea respinge vehement acuzațiile de abuz, considerând totul o încercare de denigrare:

„Am citit cu amărăciune articolele din presă care au preluat niște imagini de acum 10 ani. Este clar că este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră și care nu poate decât să facă rău sportului românesc, gimnasticii noastre și gimnastei numărul 1 a momentului din România. Sigur, și eu regret că mai ridic tonul, am momente de nervi sau severitate. Dar ce antrenor nu face asta? De aici până la acuzații absurde precum bătăi sau că îmi abuzez sportivele este cale lungă. Îmi voi apăra imaginea în justiție”, a declarat antrenoarea pentru Euronews.

Camelia Voinea a transmis și un mesaj pentru susținători, promițând că nu va ceda în fața criticilor și că performanțele Sabrinei vor vorbi în continuare de la sine.

Scandalul a reaprins discuțiile despre metodele de pregătire din gimnastica românească, un sport care traversează de ani buni tensiuni interne și presiuni de performanță.

