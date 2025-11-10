Începând de miercuri, compania aeriană Ryanair elimină complet biletele de hârtie, obligând pasagerii să folosească tichetele de îmbarcare digitale disponibile în aplicația sa mobilă, transmite DPA.

Astfel, fără un permis digital pe telefon sau tabletă, călătorii nu vor putea trece de controlul de securitate și nu se vor putea îmbarca în avion, potrivit anunțului oficial al operatorului low-cost Ryanair.

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat într-un interviu acordat publicației The Independent că peste 80% dintre clienți folosesc deja aplicația companiei, însă tranziția completă ar putea aduce dificultăți la început.

„Ne așteptăm la unele probleme inițiale”, a recunoscut O’Leary, adăugând că măsura se înscrie în strategia Ryanair de a digitaliza complet procesul de check-in și îmbarcare.

Măsura face parte dintr-o strategie ecologică

Compania irlandeză precizează că noua regulă are dublu scop: simplificarea operațiunilor și reducerea impactului asupra mediului, prin eliminarea consumului de hârtie.

Ryanair estimează că această inițiativă va permite economisirea anuală a peste 300 de tone de hârtie, contribuind la obiectivele de sustenabilitate ale operatorului.

Ce opțiuni au pasagerii fără smartphone

Călătorii care nu dețin un smartphone vor putea primi bilete pe hârtie la aeroport, cu condiția să fi efectuat check-in-ul online pe site-ul Ryanair.

Dacă un dispozitiv este pierdut sau se descarcă, pasagerii pot obține gratuit tichete de îmbarcare la aeroport, înainte de controlul de securitate. În cazul în care problema apare după control, datele de zbor sunt deja în sistem, iar personalul de la poarta de îmbarcare îi va ajuta să acceseze avionul.

Compania atrage atenția că realizarea check-in-ului online este esențială pentru a evita întârzieri sau taxe suplimentare.

Taxe suplimentare pentru cei care nu fac check-in online

Pasagerii care ajung la aeroport fără check-in efectuat online pot obține tichete de îmbarcare, însă contra cost.

Taxele variază între 30 de euro în Spania, 40 de euro în Austria și până la 55 de euro în alte state membre UE sau în Marea Britanie.

Ryanair, record de pasageri în 2025

Recent, Ryanair a raportat un număr record de 200,2 milioane de pasageri transportați în anul fiscal încheiat la 31 martie 2025, cu un grad de ocupare de 94%.

Compania a devenit astfel primul operator aerian european care atinge pragul de 200 de milioane de pasageri într-un singur an.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.