Traficul aerian de pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a fost suspendat luni seară, după ce o aeronavă Ryanair, sosită de la Bergamo, a rămas imobilizată pe pistă, imediat după aterizare. Incidentul a provocat perturbări majore, iar mai multe zboruri au fost redirecţionate temporar către Sibiu.

Potrivit informaţiilor publicate de site-ul BoardingPass, unul dintre piloţii aeronavei ar fi suferit o urgenţă medicală chiar în timpul manevrei de aterizare. Comandantul a raportat turnului de control că al doilea pilot este „incapacitat”, iar echipele medicale l-au preluat în stare de inconştienţă. Deocamdată, nu se cunosc cauzele stării sale.

În timpul intervenţiei echipajelor de urgenţă, pista a fost închisă complet, iar două avioane aflate în apropiere au fost redirecţionate spre Sibiu, unde au realimentat şi au aşteptat reluarea operaţiunilor.

După câteva ore, traficul a fost reluat, iar cursele afectate s-au întors la Cluj. Zborul retur către Bergamo a decolat în cele din urmă în jurul orei 02:58, cu o întârziere de peste trei ore, după sosirea unui nou echipaj din Bucureşti.

