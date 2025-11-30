Compania aeriană Ryanair a decis să închidă programul său de loialitate „Prime” după doar opt luni, după ce pasagerii au profitat excesiv de reducerile oferite, generând pierderi mai mari decât încasările.

Programul de loialitate al Ryanair, lansat cu o taxă fixă de 79 € sau 79 £, oferea acces anticipat la bilete la preț redus și rezervări gratuite de locuri pentru până la 12 călătorii, fiind limitat la 250.000 de pasageri.

Aproximativ 55.000 de persoane s-au înscris, generând 4,4 milioane de euro în taxe.

„Totuşi, membrii noştri Prime au primit peste 6 milioane de euro în reduceri de tarife, aşa că această perioadă de testare a costat mai mulţi bani decât a generat”, a declarat Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair.

Brady a subliniat că efortul de a organiza vânzările exclusive pentru cei 55.000 de membri nu a fost justificat de veniturile obținute.

Abonamentele existente rămân valabile până în octombrie 2026

Compania a precizat că membrii actuali își vor putea folosi beneficiile până la expirarea celor 12 luni de abonament, însă nu vor fi acceptate noi înscrieri.

„Suntem recunoscători celor 55.000 de membri Prime care s-au înscris și pot fi siguri că vor continua să beneficieze de economii exclusive pentru restul perioadei de abonament”, a adăugat Brady.

Which? Travel a concluzionat că „din calculele prezentate de Ryanair reiese că foarte puţini călători ar economisi bani abonându-se”.

De asemenea, directorul executiv Michael O’Leary a recunoscut că programul a fost subevaluat.

Ryanair versus rivali: o încercare de a ieși din modelul ultra-low-cost

Prime a fost prima tentativă a Ryanair de a se îndepărta de modelul său ultra-low-cost pentru a oferi un program de loialitate, în timp ce concurenți precum Wizz Air și EasyJet au deja oferte similare.

Programul Wizz Air „all you can fly” costă 499 € pe an, iar EasyJet oferă flexibilitate la schimbarea zborurilor și acces la locuri premium pentru 249 £ anual.

În ciuda pierderilor generate de Prime, Ryanair a raportat o creștere de 40% a profiturilor în vara acestui an, susținută de cererea puternică pe piața europeană și de preferința turiștilor europeni pentru vacanțe în regiune, în loc să călătorească în SUA.

