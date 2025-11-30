5.4 C
București
duminică, 30 noiembrie 2025
caută...
AcasăEconomieEconomie internaționalRyanair oprește programul de loialitate Prime: pierderile au depășit veniturile

Ryanair oprește programul de loialitate Prime: pierderile au depășit veniturile

Economie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Compania aeriană Ryanair a decis să închidă programul său de loialitate „Prime” după doar opt luni, după ce pasagerii au profitat excesiv de reducerile oferite, generând pierderi mai mari decât încasările.

Programul de loialitate al Ryanair, lansat cu o taxă fixă de 79 € sau 79 £, oferea acces anticipat la bilete la preț redus și rezervări gratuite de locuri pentru până la 12 călătorii, fiind limitat la 250.000 de pasageri.

Aproximativ 55.000 de persoane s-au înscris, generând 4,4 milioane de euro în taxe.

„Totuşi, membrii noştri Prime au primit peste 6 milioane de euro în reduceri de tarife, aşa că această perioadă de testare a costat mai mulţi bani decât a generat”, a declarat Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair.

Brady a subliniat că efortul de a organiza vânzările exclusive pentru cei 55.000 de membri nu a fost justificat de veniturile obținute.

Abonamentele existente rămân valabile până în octombrie 2026

Compania a precizat că membrii actuali își vor putea folosi beneficiile până la expirarea celor 12 luni de abonament, însă nu vor fi acceptate noi înscrieri.

„Suntem recunoscători celor 55.000 de membri Prime care s-au înscris și pot fi siguri că vor continua să beneficieze de economii exclusive pentru restul perioadei de abonament”, a adăugat Brady.

Which? Travel a concluzionat că „din calculele prezentate de Ryanair reiese că foarte puţini călători ar economisi bani abonându-se”.

De asemenea, directorul executiv Michael O’Leary a recunoscut că programul a fost subevaluat.

Ryanair versus rivali: o încercare de a ieși din modelul ultra-low-cost

Prime a fost prima tentativă a Ryanair de a se îndepărta de modelul său ultra-low-cost pentru a oferi un program de loialitate, în timp ce concurenți precum Wizz Air și EasyJet au deja oferte similare.

Programul Wizz Air „all you can fly” costă 499 € pe an, iar EasyJet oferă flexibilitate la schimbarea zborurilor și acces la locuri premium pentru 249 £ anual.

În ciuda pierderilor generate de Prime, Ryanair a raportat o creștere de 40% a profiturilor în vara acestui an, susținută de cererea puternică pe piața europeană și de preferința turiștilor europeni pentru vacanțe în regiune, în loc să călătorească în SUA.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Asistență medicală de urgență activă în București de Ziua Națională

Administratie Dana Macsim - 0
Orice urgență medicală trebuie raportată la numărul unic 112De Ziua Națională a României, pe 1 Decembrie, nouă spitale din București, destinate atât adulților, cât...

Zelenski merge la Paris pentru discuții de pace. Întâlnire decisivă cu Macron în timp ce Ucraina negociază cu SUA

Criza din Ucraina Narcis Rosioru - 0
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Palatul Élysée. Vizita are loc în timp...

Rusia vrea să înlocuiască WhatsApp cu o aplicație locală criticată ca posibil instrument de supraveghere

Știrile zilei Narcis Rosioru - 0
Rusia face pași concreți către interzicerea WhatsApp, măsură care va afecta aproximativ 100 de milioane de utilizatori.În locul aplicației de mesagerie WhatsApp, autoritățile promovează...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.