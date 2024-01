Rusia – Ucraina, ziua 679: Experții AIEA nu au fost lăsați în sălile unor reactoare ale centralei Zaporojie

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că nu a avut acces în sălile mai multor reactoare de la centrala nucleară Zaporojie (sudul Ucrainei), aflată sub controlul Rusiei şi care a fost afectată de întreruperi repetate de curent electric.



Experţii AIEA “nu pot în continuare să aibă acces la toate zonele uzinei” din sudul Ucrainei, a indicat agenţia ONU într-un comunicat.



“În cursul ultimelor două săptămâni, ei nu au fost autorizaţi să aibă acces în sălile reactoarelor 1, 2 şi 6” de la această cea mai mare centrală nucleară din Europa, care se află sub controlul Rusiei din martie 2022, în urma invaziei în Ucraina.



“Este prima oară” când “li se refuză accesul în incinta unui reactor al unei unităţi oprite”, unde “se află miezul reactorului şi combustibilul uzat”, a precizat AIEA.



“În plus, accesul la unele părţi ale sălilor turbinelor continuă să fie restricţionat”, adaugă agenţia, care aşteaptă în continuare “acces la acoperişurile reactoarelor”.



Centrala nucleară de la Zaporojie a fost vizată de tiruri şi deconectată de la reţeaua de electricitate în opt rânduri, o situaţie precară care a suscitat temeri privind posibilitatea unui accident nuclear.



Cele două tabere se acuză în mod reciproc că ar dori să provoace un dezastru acolo. AIEA dispune de o echipă de experţi care se află în permanenţă la faţa locului, scrie Agerpres.



Agenţia a mai declarat că o linie electrică de urgenţă ar fi “în măsură să furnizeze automat energie electrică fără intervenţie manuală şi deci tardivă, cu condiţia ca ea să rămână operaţională”, având în vedere că au fost efectuate lucrările de rigoare.



“Aceasta reprezintă o evoluţie importantă, căci permite asigurarea independenţei sistemului de alimentare cu electricitate a uzinei, chiar dacă situaţia generală de alimentare electrică în afara centralei rămâne extrem de fragilă”, subliniază AIEA.

