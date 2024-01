Rusia – Ucraina, ziua 677: Zelenski spune că Moscova continuă să înregistreze pierderi importante pe front

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu că ideea conform căreia Rusia câştigă războiul este doar un “sentiment” şi că Moscova suferă în continuare pierderi grele pe câmpul de luptă.



Intervievat de The Economist, preşedintele ucrainean nu a furnizat nicio fundamentare a afirmaţiei sale cu privire la pierderile părţii ruse. El a spus că priorităţile Ucrainei în 2024 includ lovirea punctelor forte ale Rusiei în Crimeea pentru a reduce numărul de atacuri asupra ţării sale, precum şi protejarea oraşelor cheie de pe frontul de est.



În declaraţiile sale pentru The Economist, Volodimir Zelenski a recunoscut că “poate că nu am reuşit (în 2023) aşa cum şi-a dorit lumea. Poate că nu totul este atât de rapid pe cât şi-a imaginat cineva”. Dar ideea că forţele ruse câştigă este doar un “sentiment”, a mai afirmat şeful statului ucrainean, invocând pierderile grele ale Rusiei în oraşul asediat din est, Avdiivka, pe care l-a vizitat săptămâna trecută.”Mii, mii de soldaţi ruşi ucişi, pe care nici măcar nu i-a luat cineva”, a spus el în interviul susţinut virtual.



În schimb, Zelenski a salutat “rezultatul uriaş” al forţelor ucrainene reprezentat de străpungerea blocadei ruseşti din Marea Neagră ce a permis exporturile de cereale prin intermediul unei noi rute de-a lungul coastei sale de sud.



Dacă Ucraina ar pierde războiul, a spus el, Rusia ar fi încurajată să avanseze împotriva altor ţări, deoarece “Putin simte slăbiciune ca un animal, pentru că este un animal. El simte sângele, îşi simte puterea”.



Având în vedere că sprijinul suplimentar pentru Ucraina se confruntă cu obstacole în Statele Unite şi Uniunea Europeană, sunt necesare mai multe eforturi pentru a convinge lumea că apărarea Ucrainei înseamnă apărarea lumii, a spus el. “Poate că ceva lipseşte. Sau poate lipseşte cineva”, a spus el.”Cineva care poate vorbi despre Ucraina ca fiind o apărare a noastră, a tuturor”.

A 676-A ZI DE RĂZBOI

