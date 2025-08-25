De către

Președinții Iranului și Rusiei au discutat luni despre programul nuclear de la Teheran, pe fondul amenințărilor țărilor europene de a reimpune sancțiuni asupra Iranului din cauza stagnării acordului nuclear din 2015, scrie AFP.

Rusia și Iran discută programul nuclear înaintea negocierilor cu Europa

Marea Britanie, Franța și Germania au amenințat că vor activa mecanismul de „snapback” pentru a reintroduce sancțiunile ONU ridicate prin acord, dacă Iranul nu limitează îmbogățirea uraniului și nu își reia cooperarea cu inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Potrivit presei de stat iraniene, Iranul va purta marți discuții cu cele trei state europene la Geneva.

Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin a avut luni o convorbire telefonică cu Masoud Pezeshkian, oficial iranian, în cadrul căreia cei doi „au abordat situația privind programul nuclear iranian”. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre discuții.

Președinția iraniană a precizat că Pezeshkian l-a apreciat pe Putin pentru susținerea „dreptului Iranului la îmbogățire” și a subliniat că Iranul „nu caută și nu va căuta niciodată să dezvolte arme nucleare”.

În ultimii ani, cele două țări au consolidat legăturile politice, militare și economice, în contextul ofensivei militare ruse în Ucraina. Iranul încearcă frecvent să-și coordoneze poziția cu Rusia și China înainte de negocierile nucleare cheie cu Statele Unite și Europa.

Publicația rusă Kommersant a relatat că Moscova se opune ideii de reactivare a sancțiunilor („snapback”), considerând amenințările Marii Britanii, Germaniei și Franței drept „un factor destabilizator serios”.

Rusia este parte a Planului Comun Cuprinzător de Acțiune (JCPOA) din 2015, care oferea Iranului ridicarea sancțiunilor în schimbul limitării programului nuclear. Teheranul contestă legalitatea invocării clauzei de „snapback” și acuză europenii că nu și-au respectat propriile angajamente.

Iranul a suspendat cooperarea cu AIEA după războiul de 12 zile cu Israelul din acest an, invocând eșecul Agenției de a condamna atacurile israeliene și americane asupra facilităților nucleare iraniene.

