Rusia a continuat să atace vineri noaptea sistemul energetic din Ucraina, după ce președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite dpa.

Înaintea întâlnirii respective, Trump discutase telefonic cu președintele rus Vladimir Putin și acceptase să se întâlnească cu acesta la Budapesta, în viitorul apropiat, luându-l astfel prin surprindere pe liderul de la Kiev.

Halina Minaeva, primărița orașului Ciuhuiv din regiunea Harkov din estul Ucrainei, a scris sâmbătă pe Facebook că localitatea sa a fost vizată de peste 10 lovituri rusești. Aproape toate cartierele au fost paralizate, iar alimentarea cu energie electrică nu va putea fi refăcută decât după inspecția tuturor punctelor unde au avut loc explozii.

În regiunea Cernihiv din nordul țării, furnizorul regional de energie a comunicat că au rămas fără curent circa 17.000 de clienți, după ce forțele ruse au atacat infrastructura din orașul Koriukivka.

Guvernatorul regiunii Zaporojie din sud-est, Ivan Fedorov, a raportat incendii în urma atacurilor rușilor.

Forțele aeriene ucrainene au înregistrat peste noapte 164 de drone rusești cu încărcături explozive, din care au fost doborâte 136, în timp de 27 au lovit în 12 locuri.

Apelul lui Trump nu a fost ascultat nici de Rusia, nici de Ucraina

După dialogul cu Zelenski, Trump a cerut atât Rusiei, cât și Ucrainei să înceteze imediat luptele, oprindu-și forțele ‘acolo unde se află’. Ambele părți și-au continuat însă atacurile aeriene.

Ministerul apărării de la Moscova a informat că pe teritoriul rus și deasupra Mării Negre au fost doborâte 41 de drone ucrainene, din care trei au ajuns până în regiunea capitalei.

Autoritatea rusă pentru aviație Rosaviația a anunțat restricții din motive de securitate pe nouă aeroporturi din Rusia.

Astfel de perturbări ale traficului aerian sunt frecvente, observă Reuters; explicația este că decolările și aterizările sunt uneori împiedicate de desfășurarea sistemelor de apărare antiaeriană.

Ucraina se apără de peste trei ani și jumătate de agresiunea rusă, recurgând inclusiv la atacuri frecvente împotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei. Ucrainenii nu reușesc însă să producă daune la fel de devastatoare ca rușii, apreciază agenția citată.

