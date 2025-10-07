La fața locului a fost trimisă o drezină din Roșiori Est, iar echipele tehnice ale Sucursalei Regionale CF Craiova intervin pentru refacerea rapidă a infrastructurii

Traficul feroviar a fost suspendat marți dimineață pe magistrala 100, între stațiile Roșiori Nord și Atârnați, după ce o șină s-a rupt la kilometrul 97+000. Incidentul a determinat oprirea temporară a două trenuri în stațiile adiacente, până la finalizarea intervenției.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că problema a fost semnalată la ora 06:00, pe firul I al liniei. Firul II se află închis permanent pentru lucrări, ceea ce face imposibilă devierea temporară a circulației. Din acest motiv, traficul feroviar este complet blocat pe tronsonul afectat.

La fața locului a fost trimisă o drezină din Roșiori Est, iar echipele tehnice ale Sucursalei Regionale CF Craiova intervin pentru refacerea rapidă a infrastructurii. Reprezentanții companiei au precizat că toate măsurile necesare au fost luate imediat după constatarea defecțiunii, cu scopul reluării circulației în condiții de siguranță cât mai curând posibil.

Cele două trenuri aflate în așteptare urmează să-și continue deplasarea imediat ce linia va fi reparată. Autoritățile feroviare nu au estimat deocamdată durata exactă a intervenției, însă lucrările sunt în desfășurare pentru remedierea situației într-un timp cât mai scurt.

