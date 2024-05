Carlos Alcaraz, tenismanul spaniol care ocupă locul 3 în clasamentul mondial, a suferit o înfrângere în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid. Competiția, care dispune de premii totale în valoare de 7.877.020 de euro, se desfășoară la Caja Magica.

Alcaraz a fost învins în trei seturi, scorul final fiind 4-6, 6-3, 6-2, de către Andrey Rublev, cap de serie numărul 7. Meciul a durat două ore, iar Rublev și-a asigurat victoria în fața campionului en-titre al ultimelor două ediții ale turneului din capitala Spaniei.

Această înfrângere reprezintă o surpriză pentru mulți fani și observatori, având în vedere prestațiile impresionante ale lui Alcaraz și poziția sa în topul mondial. Cu toate acestea, competiția din circuitul ATP Masters este cunoscută pentru intensitatea și imprevizibilitatea ei, iar rezultatele surprinzătoare nu sunt neobișnuite.

Rublev îl va înfrunta pe americanul Taylor Fritz, al 12-lea favorit, sau pe argentinianul Francisco Cerundolo pentru un loc în finală.

“Am fost complet calm”

“Serviciul m-a salvat de multe ori astăzi”, a declarat Rublev meci.

“Cred că cel mai important a fost faptul că a fost unul dintre primele mele meciuri în care am fost complet calm. Nu am spus niciun cuvânt, chiar dacă pierdeam. Cred că asta a fost cheia, că am reușit să servesc și mai bine, pentru că la început nu serveam atât de bine, dar încetul cu încetul, după un set am devenit din ce în ce mai bun și am terminat foarte bine”, a conchis Rublev.

Între timp, numărul doi mondial Jannik Sinner s-a retras din turneu din cauza unei accidentări la șoldul drept, au anunțat organizatorii, scrie BBC.

El nu va intra pe teren joi pentru a juca meciul său din sferturi de finală împotriva lui Felix Auger-Aliassime.

