Ronnie O’Sullivan se retrage de la British Open! Legendarul campion lipsește din motive medicale

„Racheta” nu a mai jucat de la Saudi Arabia Masters și ratează și English Open.

Ronnie O’Sullivan (49 de ani), considerat de mulți drept cel mai mare jucător din istoria snookerului, nu va participa la ediția din acest an a British Open, a anunțat World Snooker Tour. Retragerea survine din motive medicale, fără ca natura exactă a problemelor să fie dezvăluită.

Englezul urma să joace pe 22 septembrie, în turul inaugural, împotriva lui Sanderson Lam. În urma absenței sale, locul de pe tabloul principal a fost preluat de Daniel Womersley, cel mai bine clasat jucător disponibil din lista Q School 2025.

Lipsă îndelungată de pe masă

Campion mondial de șapte ori, O’Sullivan nu a mai evoluat într-un turneu oficial de la Saudi Arabia Masters, desfășurat la mijlocul lunii august. El lipsește și de la English Open din această săptămână, semn că problemele medicale îl țin departe de circuit pentru o perioadă mai lungă.

Chiar dacă motivele oficiale nu au fost precizate, „Racheta” a postat recent pe Instagram un videoclip în care apărea la antrenamente fizice intense, explicând cât de important este sportul nu doar pentru corp, ci și pentru minte.

Ediția din 2025 a British Open se va desfășura la Cheltenham Racecourse, între 22 și 28 septembrie. Absența lui O’Sullivan va fi una resimțită, întrucât englezul rămâne cel mai popular și cel mai titrat jucător activ, un magnet pentru public și televiziuni.

