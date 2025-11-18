Ronaldo revine în SUA după 11 ani! Donald Trump îl primește astăzi la Casa Albă

Vizita are loc în aceeași zi cu sosirea prințului moștenitor al Arabiei Saudite la Washington.

La 11 ani de la ultima sa apariție în Statele Unite, Cristiano Ronaldo este așteptat astăzi la Casa Albă, unde va fi primit de președintele american Donald Trump. Vizita starului portughez coincide cu sosirea la Washington, D.C. a prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, liderul de facto al țării care controlează clubul Al Nassr, prin intermediul Fondului de Investiții al statului.

Absența îndelungată a lui Cristiano Ronaldo de pe teritoriul american a fost pusă, de-a lungul timpului, și pe seama investigației privind acuzațiile formulate de Kathryn Mayorga în 2018. De atunci, fotbalistul a evitat în mod constant turneele din SUA ale echipelor Real Madrid, Juventus, Manchester United sau Al Nassr. Potrivit jurnalistului Jake Traylor, corespondent MS NOW, Ronaldo va avea astăzi prima vizită oficială în SUA după august 2014.

În același timp, administrația americană îl va primi oficial și pe Mohammad bin Salman, într-un context diplomatic important, având în vedere influența acestuia în sportul saudit și în proiectele globale derulate de regat. Relația indirectă dintre cei doi — prin clubul la care activează Ronaldo — adaugă un element suplimentar de interes momentului.

Cristiano Ronaldo și dorința declarată de a-l întâlni pe Donald Trump

Într-un dialog recent cu jurnalistul Piers Morgan, Ronaldo și-a exprimat deschis admirația pentru președintele american și intenția de a-l întâlni. „Este unul dintre cei care pot schimba lumea, unul dintre cei pe care îmi doresc să-i întâlnesc și să purtăm o discuție plăcută. Oriunde ar fi, aici sau în Statele Unite, unde dorește. Sper să-l întâlnesc într-o bună zi, pentru că este unul dintre oamenii care pot face să se întâmple lucruri și îmi place acest gen de oameni”, a declarat fotbalistul portughez.

Terenul diplomatic a fost pregătit și în iulie, când Antonio Costa, președintele Consiliului European, i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Portugaliei semnat de Cristiano Ronaldo, cu mesajul: „Președintelui Donald J. Trump, care «joacă» pentru pace”.

Vizita are loc și în contextul în care federațiile de fotbal ale SUA și Portugaliei au stabilit în principiu un meci amical programat în martie 2026 la Atlanta, confruntare care va servi drept pregătire pentru Campionatul Mondial găzduit de Statele Unite în 2026. Cristiano Ronaldo este așteptat să fie prezent la acel duel, marcând revenirea sa pe terenul american.

Ultima dată când atacantul portughez a jucat în SUA a fost în august 2014, înainte ca procesul privind acuzațiile din 2009 să înceapă să capete atenție mediatică. Cristiano a fost acuzat de Kathryn Mayorga că ar fi violat-o în 2009, iar ulterior i-a plătit 375.000 de dolari în baza unui acord de confidențialitate. În 2018, Mayorga a revenit și a cerut despăgubiri de ordinul milioanelor, însă în 2022 instanța din Las Vegas a respins solicitarea. Apelul depus ulterior a fost, la rândul său, respins.

