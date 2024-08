Sub 5% este achiziția online sau digitală a unei polițe de asigurări

În ultimii ani, brokerajul a crescut constant. Românii apelează la un broker care poate prezenta mai multe oferte din portofoliul lui, are mai mulți asiguratori. În momentul de față, 75% din polițele de asigurare încheiate de clienții din România sunt prin intermediul unui broker, o tendință care este în creștere de la an la an, declară pentru profit.ro, Cristian Filimon, directorul diviziei Tomorrow, în cadrul companiei de software Life is Hard.

Achiziția de polițe online este în continuare una foarte scăzută.



“Din ce în ce mai mult, brokerii au o piață mai mare. 75% încă e copleșitor. Nu știu piețe în care un canal de distribuție să reprezinte așa de mult. 89% din polițele auto, bunuri non-viață sunt achiziționate prin intermediul brokerilor. Adică, majoritatea polițelor sunt achiziționate în acest mod”, spune Cristian Filimon.

Achiziția online sau digitală a unei polițe de asigurări este sub 5%. Și asta, pentru că nu avem o educație financiară, în special în partea de asigurări, vânzări sau intermedieri de asigurări. “Omul apelează la un consultant care să îi explice acea asigurare sau rolul asigurării. De aceea, încrederea în achiziția unei asigurări online nu este mare. Într-adevăr și digitalizarea în România este una dintre cele mai scăzute din Europa, dar, în același timp, e destul de mare, încât oamenii să-și poată achiziționa în număr suficient de mare polițele”, a mai spus Cristian Filimon.