Un sondaj Allianz-Țiriac arată un decalaj major între dorința de protecție și realitatea financiară — peste 70% dintre români consideră sănătatea o prioritate, însă puțini își permit o asigurare.

Șapte din zece români spun că protejarea sănătății proprii și a familiei este obiectivul principal pentru anul următor, însă doar 31% dintre ei dețin o asigurare de sănătate, arată un sondaj realizat de Allianz-Țiriac pe un eșantion de 1.036 de persoane, la nivel național.

Potrivit datelor, 73% dintre respondenți pun sănătatea pe primul loc, urmați de cei care menționează protejarea vieții celor dragi (62,4%) și siguranța financiară a copiilor (35,6%).

Cu toate acestea, doar 11,5% dețin o poliță de economisire pentru copii.

Românii sunt conștienți de riscuri, dar amână protecția

„Subdimensionarea protecţiei personale explică de ce mulţi români sunt în continuare vulnerabili la şocuri financiare. Acesta este paradoxul pieţei asigurărilor din România: conştientizarea riscurilor există, dar nu se materializează încă în achiziţia protecţiei sub forma unei asigurări”, a declarat Codruţa Furtună, Director de Vânzări şi Distribuţie la Allianz-Ţiriac Asigurări, potrivit Ziarului Financiar.

Ea a adăugat că „o asigurare de viaţă sau de sănătate nu mai este demult un moft sau un lux, ci este un instrument de stabilitate şi sprijin atunci când tu şi/sau familia ta aveţi cea mai mare nevoie”.

Conform Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în România sunt active aproximativ 2,1 milioane de contracte de asigurare de viață și doar 255.000 de polițe de sănătate — cifre care reflectă un grad redus de acoperire raportat la populația totală.

Buget limitat pentru siguranța personală

Disponibilitatea financiară rămâne principala barieră. Aproape 44% dintre români afirmă că pot aloca cel mult 100 de lei pe lună pentru o asigurare, iar 29% nu pot depăși pragul de 50 de lei lunar.

Doar 6% ar fi dispuși să plătească mai mult de 300 de lei pentru o poliță.

În ansamblu, 31% dintre respondenți dedică sub 5% din venitul lunar pentru asigurări, economii sau fonduri de urgență, iar aproape 30% investesc între 5 și 10% din venit.

Românii, dispuși să renunțe la confort pentru protecție

Deși veniturile limitate reduc accesul la asigurări, românii declară că ar face compromisuri pentru a-și proteja familia.

Concret, 46,6% ar renunța la ieșirile la restaurant, 40,7% la cumpărături neesențiale, iar 28,2% ar renunța chiar și la abonamentele de streaming, precum Netflix sau YouTube.

Totodată, 78% dintre participanți consideră că asigurările facultative sunt necesare pentru a preveni riscurile financiare neașteptate.

Ce planuri au românii pentru anul următor

Pentru perioada următoare, respondenții se arată mai interesați de asigurările obligatorii, dar 30% intenționează să achiziționeze o poliță de sănătate, iar 29% plănuiesc să își cumpere o asigurare de viață.

De asemenea, 25% au în vedere asigurări facultative pentru locuință, iar 14% iau în calcul o poliță Casco.

Sondajul Allianz-Țiriac a fost realizat în perioada iulie–august 2025, pe un eșantion de 1.036 de utilizatori de internet din România.

Dintre aceștia, 53% sunt bărbați, majoritatea având între 18 și 44 de ani, iar peste 56% declară venituri lunare mai mari de 4.000 de lei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.