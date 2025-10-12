În privința capacității de apărare, aproape jumătate dintre participanți (49%) cred că armata României nu ar putea rezista 48 de ore, în cazul unui atac militar

Aproape unul din doi români se opune reintroducerii stagiului militar obligatoriu, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde, privind percepțiile asupra capacităților Armatei Române. Cercetarea arată că 48% dintre respondenți consideră că revenirea la serviciul militar obligatoriu ar fi o măsură greșită, în timp ce 43% o privesc ca pe o decizie necesară, iar 9% nu au o opinie clară.

În privința capacității de apărare, aproape jumătate dintre participanți (49%) cred că armata României nu ar putea rezista 48 de ore, în cazul unui atac militar, prag de referință stabilit de NATO. Doar 35% manifestă încredere că țara ar putea face față unei agresiuni, iar restul de 16% nu au știut ce să răspundă.

Creșterea bugetelor pentru apărare este susținută de majoritatea celor intervievați: 58% sunt de acord cu majorarea cheltuielilor pentru înarmare, pe fondul efortului general al statelor membre NATO, inclusiv al României. Trei din zece respondenți resping ideea, iar 12% rămân indeciși.

În ceea ce privește securitatea aeriană, 44% dintre români susțin ca dronele neidentificate care pătrund în spațiul aerian național să fie doborâte fără ezitare. Aproape același procent (41%) preferă ca reacția să depindă de circumstanțe, în timp ce doar 10% s-ar opune unei astfel de acțiuni.

Percepția asupra amenințării rusești rămâne relativ temperată: 58% dintre participanți consideră că riscul unui atac direct al Rusiei asupra României este redus sau inexistent, în timp ce 33% îl evaluează drept mare sau foarte mare.

Guvernul este însă criticat pentru modul în care gestionează sectorul apărării. Potrivit sondajului, 58% dintre români cred că domeniul este administrat „prost”, doar 22% considerând că autoritățile acționează eficient, iar restul de 20% evită să se pronunțe.

Când vine vorba despre o eventuală intervenție militară, în cazul unui atac asupra Republicii Moldova, peste jumătate dintre români (55%) resping ideea trimiterii de trupe românești, în timp ce 28% s-ar declara favorabili unei astfel de acțiuni.

Sondajul arată și o preferință clară pentru o conducere militară la vârful Ministerului Apărării: 75% dintre respondenți consideră că instituția ar trebui condusă de un ofițer superior în retragere, cu experiență profesională solidă, doar 11% optând pentru un ministru civil.

Cercetarea Avangarde a fost realizată telefonic, în perioada 6–10 octombrie, pe un eșantion reprezentativ de 920 de persoane adulte din România, iar marja de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.

