Ministerul Finanțelor a încheiat cea de-a noua ofertă publică din 2025 pentru titlurile de stat destinate populației, în cadrul programului Fidelis, derulat prin Bursa de Valori București (BVB). În perioada 10–17 octombrie, românii au subscris peste 1,19 miliarde de euro, echivalentul a 946,8 milioane lei și 246,1 milioane euro, în șapte emisiuni cu maturități și dobânzi diferite. Noile titluri încep tranzacționarea joi, 23 octombrie, pe piața BVB.

Operațiunea a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager), BCR, BRD – Groupe Société Générale, TradeVille și UniCredit Bank, alături de distribuitorii Banca Transilvania și Libra Internet Bank. Potrivit Ministerului Finanțelor, oferta a atras peste 21.000 de ordine de subscriere, semn al interesului crescut pentru plasamente sigure în contextul economic actual.

De la lansarea programului în august 2020, statul a reușit să mobilizeze de la populație peste 59,2 miliarde lei (11,9 miliarde euro), dintre care 18,3 miliarde lei doar în 2025. Veniturile obținute din dobânzi și eventualele câștiguri de capital sunt neimpozabile, ceea ce face aceste instrumente atractive pentru investitorii mici și mijlocii.

Titlurile Fidelis pot fi păstrate până la maturitate, când investitorii primesc principalul și dobânda, sau pot fi tranzacționate oricând pe piața secundară. Cei care au cumpărat prin bănci sau brokeri fără contract de investiții au titlurile înregistrate la Depozitarul Central, iar cei care dețin conturi de tranzacționare le pot vinde direct la bursă.

Ministerul Finanțelor anunță că următoarea rundă de vânzare va avea loc în prima parte a lunii noiembrie, continuând strategia de finanțare internă prin economiile populației.

